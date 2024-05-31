Не ломаются десятилетиями: топ-5 дизельных моторов с высокой выносливостью

Некоторые современные дизели, выпущенные после 2010 года, заслужили репутацию особо выносливых

Надежность дизельных двигателей зависит от многих факторов, включая качество производства, конструкцию и обслуживание. Известные автопроизводители очень тщательно следят за качеством на всех этапах производства двигателей. Это гарантирует, что детали собраны идеально.

Также автоконцерны постоянно находят и исправляют слабые места в конструкции своих двигателей. Поэтому более поздние версии обычно надежнее ранних. Тем не менее некоторые моторы с 2010 года выпуска считаются более долговечными и проверенными временем. Вот некоторые из них.

Volkswagen TDI серии EA288 и EA189

Эти турбодизели показали себя как надежные и экономичные двигатели для моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Они выпускались с 2012 года и устанавливались на различные модели Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Все еще отличаются хорошей топливной экономичностью, тяговитостью и долговечностью.

BMW серии N47 и B47

Современные рядные 4-цилиндровые турбодизели от BMW демонстрируют высокую выносливость при правильном обслуживании. Выпускались с 2007 по 2014 год. Более новая серия B47 (2.0d) представлена в 2014 году и устанавливается на множество современных моделей BMW. Эти двигатели высоконадежны при соблюдении регламента обслуживания, в частности своевременной замены цепи ГРМ.

Mercedes OM651

V-образная 6-цилиндровая серия турбодизелей объемом 3.0 литра отлично зарекомендовала себя. Хоть модель и дебютировала в 2008 году, но стала почти универсальной. Она устанавливалась на различные модели Mercedes-Benz, включая E-класс, S-класс, ML/GLE и Sprinter. Двигатели отличаются плавной работой, высокой тягой и неприхотливостью в обслуживании.

Toyota 1GD-FTV

Этот 2.8-литровый турбодизель Toyota производится с 2015 года и устанавливается на популярные пикапы Hilux, внедорожники Prado и Fortuner. Мотор славится выносливостью, простотой конструкции и высоким ресурсом, характерным для дизелей Toyota.

Isuzu 4JJ1

Этот 3.0-литровый турбодизель от Isuzu использовался на различных пикапах и внедорожниках и отличается выносливостью. Он выпускается Isuzu с 2007 года и устанавливался на пикапы D-Max/Rodeo, а также внедорожники Isuzu, Holden, Opel/Vauxhall. Двигатель отличается надежностью, экономичностью и развивает высокий крутящий момент.

Важно отметить, что на долговечность также влияет своевременное техническое обслуживание и стиль вождения. Качественное масло, фильтры и бережная эксплуатация существенно продлевают ресурс любого дизельного мотора.

Ранее "Телеграф" писал об одном из самых надежных двигателей Volkswagen. Эти модели почти никогда не ломаются.