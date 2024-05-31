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Не ломаются десятилетиями: топ-5 дизельных моторов с высокой выносливостью

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Долговечность дизельного двигателя зависит от ряда параметров Новость обновлена 31 мая 2024, 12:37
Долговечность дизельного двигателя зависит от ряда параметров. Фото Pinterest

Некоторые современные дизели, выпущенные после 2010 года, заслужили репутацию особо выносливых

Надежность дизельных двигателей зависит от многих факторов, включая качество производства, конструкцию и обслуживание. Известные автопроизводители очень тщательно следят за качеством на всех этапах производства двигателей. Это гарантирует, что детали собраны идеально.

Также автоконцерны постоянно находят и исправляют слабые места в конструкции своих двигателей. Поэтому более поздние версии обычно надежнее ранних. Тем не менее некоторые моторы с 2010 года выпуска считаются более долговечными и проверенными временем. Вот некоторые из них.

Volkswagen TDI серии EA288 и EA189

Эти турбодизели показали себя как надежные и экономичные двигатели для моделей Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Они выпускались с 2012 года и устанавливались на различные модели Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. Все еще отличаются хорошей топливной экономичностью, тяговитостью и долговечностью.

BMW серии N47 и B47

Современные рядные 4-цилиндровые турбодизели от BMW демонстрируют высокую выносливость при правильном обслуживании. Выпускались с 2007 по 2014 год. Более новая серия B47 (2.0d) представлена в 2014 году и устанавливается на множество современных моделей BMW. Эти двигатели высоконадежны при соблюдении регламента обслуживания, в частности своевременной замены цепи ГРМ.

Mercedes OM651

V-образная 6-цилиндровая серия турбодизелей объемом 3.0 литра отлично зарекомендовала себя. Хоть модель и дебютировала в 2008 году, но стала почти универсальной. Она устанавливалась на различные модели Mercedes-Benz, включая E-класс, S-класс, ML/GLE и Sprinter. Двигатели отличаются плавной работой, высокой тягой и неприхотливостью в обслуживании.

Toyota 1GD-FTV

Этот 2.8-литровый турбодизель Toyota производится с 2015 года и устанавливается на популярные пикапы Hilux, внедорожники Prado и Fortuner. Мотор славится выносливостью, простотой конструкции и высоким ресурсом, характерным для дизелей Toyota.

Isuzu 4JJ1

Этот 3.0-литровый турбодизель от Isuzu использовался на различных пикапах и внедорожниках и отличается выносливостью. Он выпускается Isuzu с 2007 года и устанавливался на пикапы D-Max/Rodeo, а также внедорожники Isuzu, Holden, Opel/Vauxhall. Двигатель отличается надежностью, экономичностью и развивает высокий крутящий момент.

Важно отметить, что на долговечность также влияет своевременное техническое обслуживание и стиль вождения. Качественное масло, фильтры и бережная эксплуатация существенно продлевают ресурс любого дизельного мотора.

Ранее "Телеграф" писал об одном из самых надежных двигателей Volkswagen. Эти модели почти никогда не ломаются.

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