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Немецкая инженерия в действии: назван двигатель Volkswagen с ресурсом до 1 млн км

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Двигатель Volkswagen
Двигатель Volkswagen. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот двигатель прошел проверку временем

Многие современные водители выбирают именно дизельные авто — они надежны, не потребляют много топлива и имеют очень большой срок эксплуатации. Однако среди всего перечня двигателей мирового автопрома есть те, которые заслужили внимание своим исключительным качеством.

Среди этого списка есть мотор Volkswagen 2.0 TDI. Его сделали в 2003 году. Рассказываем, чем он особенный и на какие модели устанавливается.

Технические характеристики двигателя Volkswagen 2.0 TDI

Volkswagen 2.0 TDI называют лучшим двигателем этого немецкого производителя. Turbocharged Direct Injection – четырехцилиндровый, он имеет объем в 2 литра – средний показатель для многих дизельных двигателей.

Наличие турбонаддува позволяет повысить производительность двигателя, обеспечивая больше мощности и лучший крутящий момент при низких оборотах.

Система прямого впрыска топлива позволяет более эффективно использовать топливо, обеспечивая лучшую экономию топлива и меньше выбросов.

В разных моделях Volkswagen можно встретить разные версии 2.0 TDI с разными уровнями мощности. Этот двигатель может быть представлен в различных модификациях, которые могут отличаться по настройке для разных автомобильных моделей и рынков.

Какие авто оснащены этим двигателем

Двигатель 2.0 TDI устанавливается в разные модели Volkswagen, такие как Volkswagen Golf, Passat, Jetta, Tiguan и другие. Именно эти модели считаются самыми качественными среди всего ассортимента немецкого производителя.

Как ранее писал "Телеграф", есть двигатели, которые не требовательны к качеству моторной смазки. Конечно, только при условии качественного технического обслуживания.

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#Volkswagen #Авто #Двигун