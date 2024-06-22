Когда температура зашкаливает: неожиданный лайфхак поможет справится с перегревом двигателя

Перегрев двигателя может случиться летом с каждым

Летний зной, бесконечная лента асфальта и вдруг — тревожный сигнал на приборной панели. Перегрев двигателя — ситуация, способная застать врасплох даже опытного водителя, но паника — плохой советчик.

В такие моменты хладнокровие и знание правильного алгоритма действий могут спасти не только день, но и двигатель вашего верного железного коня. Как правильно действовать, чтобы минимизировать риск повреждения мотора?

Что делать, если перегрелся двигатель

Первым делом, как ни парадоксально, нужно добавить жару. Да-да, именно так! Включите печку на полную мощность – тот простой трюк поможет отвести лишнее тепло от перегретого сердца автомобиля. Установите максимальную температуру и обдув, выключите кондиционер и откройте окна.

Теперь оцените ситуацию:

Если из воздуховодов идет горячий воздух , значит антифриз в системе есть. В этом случае не глушите двигатель. Просто продолжайте движение на низких оборотах, а при необходимости остановитесь, но оставьте двигатель работающим.

, значит антифриз в системе есть. В этом случае не глушите двигатель. Просто продолжайте движение на низких оборотах, а при необходимости остановитесь, но оставьте двигатель работающим. Если воздух холодный, это признак отсутствия или критически низкого уровня антифриза. В єтом случае немедленно остановитесь и заглушите двигатель. Дождитесь полного остывания мотора и долейте антифриз или дистиллированную воду. После чего отправляйтесь в ближайший автосервис.

Чего нельзя делать при перегреве

Никогда не поддавайтесь соблазну открыть крышку радиатора на горячем двигателе — это все равно что открыть крышку скороварки во время готовки. Результат может быть столь же впечатляющим, сколь и болезненным. Также забудьте о народных методах вроде обливания двигателя холодной водой — такой температурный шок может стать для него последним.

Доливать антифриз или воду в горячий двигатель также запрещено. Это может привести к повреждению радиатора и тогда вы точно уже никуда не поедете.

Профилактика перегрева

Лучшая стратегия в борьбе с перегревом — это профилактика. Регулярно проверяйте уровень охлаждающей жидкости, следите за состоянием патрубков и ремней. При первых признаках неисправности системы охлаждения обращайтесь к специалистам.

Ранее "Телеграф" писал, как справиться со следами насекомых на стекле и кузове авто. Убрать их поможет самое обычное средство, которое есть у каждого дома.