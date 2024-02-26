Названо найекономніші дизельні авто: топ-10 моделей

Серед цих моделей є такі, які потрібно купувати у вживаному стані

Дизельні автомобілі мають свої переваги, які можуть бути привабливими для деяких водіїв та ситуацій. Дизельні двигуни, як правило, мають більший коефіцієнт об'єму ефективності пального, що допомагає економити.

Також вони мають менші витрати на обслуговування. Топ-10 найкращих дизельних авто наводить видання Whatcar.

Skoda Octavia — 4.05 літра на 100 км

Skoda Octavia отримав першість як найбільш економічний дизельний автомобіль. Крім того, він має просторі сидіння та величезний багажник. 2-літровий дизельний двигун потужністю в 115 кінських сил витрачає 4 літри дизелю на 100 км.

Vauxhall Astra або Opel Astra — 4.21 літра на 100 кілометрів

Цей автомобіль володіє другим за ефективністю дизельним двигуном у світі. Він витрачає 4,21 літра дизелю на 100 км. Vauxhall Astra, як її називають у Великій Британії, має багато простору в салоні, високоякісну оббивку та приємну ціну. Тому Opel Astra також часто купують як вживане авто.

Seat Leon 1.6 — 4.25 літра на 100 кілометрів

Seat Leon попереднього покоління зняли з виробництва кілька років тому, але він залишається привабливим сімейним хетчбеком. Seat Leon – це компактний сімейний автомобіль, який випускається іспанською компанією Seat з 1999 року.

Модель Leon побудована на платформі Volkswagen Golf і поділяє з ним багато компонентів. А ще — це найпопулярніша модель за всю історію бренду.

Renault Kadjar 1.5 — 4.37 літра на 100 кілометрів

Renault Kadjar — це рідкісний приклад того, що не завжди велике за розміром авто пожирає багато палива. Витрата дизелю 4.37 літра на 100 км робить його найекономнішим сімейним автомобілем.

Skoda Superb Estate 2.0 — 4.42 літра на 100 кілометрів

Внутрішній простір майже як у лімузина, зручність у керуванні, хороше обладнання — це лише короткий перелік переваг Skoda Superb Estate. 2,0-літровий дизельний двигун надзвичайно економний — він витрачає не більше ніж 4,42 літра дизелю на 100 км. Тому цей автомобіль — просто безпрограшний варіант як на первинному, так і на вторинному ринку.

Ford Mondeo 1.5 TDCi — 4.51 літра на 100 кілометрів

На жаль, Ford Mondeo нещодавно зняли з виробництва, але хороший вживаний варіант варто пошукати. Він не лише має зручний простір і хорошу керованість, але й надзвичайну надійність. Свого часу його навіть називали найнадійнішим авто представницького класу.

Vauxhall Insignia 1.5 Turbo Diesel — 4.6 літра на 100 кілометрів

Як і Ford Mondeo, Vauxhall Insignia 1.5 Turbo Diesel (у наших краях більш відомий як Opel Insignia), більше не випускається. Але це авто навіть у вживаному стані є цікавою альтернативою для Audi A4 або будь-якого іншого представницького авто. Тим більше він витрачає лише 4.6 літра палива на 100 кілометрів.

Ford Focus 1.5 TDCI 120 — 4.61 літра на 100 кілометрів

Ford Focus — відома модель практично на всіх ринках світу. Цю популярність автомобіль заслужив не лише завдяки своїй надійності. Якщо ви оберете варіант з 1,5-літровим двигуном, то отримаєте не лише хорошу потужність, але й велику економічність. Цей автомобіль залишається одним з кращих сімейних хетчбеків, витрачаючи лише 4,61 літра дизелю на 100 км.

Audi A4 35 TDI — 4.62 літра на 100 кілометрів

Саме Audi A4 35 TDI має найекономічніший двигун у всій лінійці А4. А ще — він плавніший і тихіший, ніж, наприклад, схожий у Mercedes C-Class. Загалом А4 представлення не потребує.

BMW 4 серії 420d — 4.63 літра на 100 кілометрів

Купе BMW 4 серії 420d цінують як елегантний і економний автомобіль. Незважаючи на те, що у німецького бренду є ефективніші двигуни, цей 2,0-літровий дизельний мотор ідеально показує себе як у місті, так і на трасі.

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