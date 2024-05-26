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Как отличить хороший бензин и дизель от плохого: запомните это, чтобы не влететь на дорогой ремонт

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Некачественное горючее можно определить даже на заправке
Некачественное горючее можно определить даже на заправке. Фото Freepik

Как понять, что на АЗС вам подсунули контрафакт

Плохое горючее может привести к серьезным проблемам с двигателем, увеличению расхода самого горючего и даже преждевременному "выходу на пенсию вашей машины". Кстати, чрезмерный расход – первое, что говорит не в пользу качества бензина.

Но как водителям узнать, что они заправляют в бак? Тут помогут несколько простых и надежных методов, которые можно применить прямо на заправочной станции или в домашних условиях.

Как понять, что бензин или дизель хорошего качества

Качество топлива напрямую влияет на работу и долговечность двигателя вашего автомобиля. Поэтому выбирая его, стоит быть придирчивыми. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  1. Цвет и прозрачность. Бензин должен выглядеть чистым и светлый, как лимонад, а дизель – немного темнее, как чай с молоком. Это признак хорошего качества. Но если он мутный или цветом напоминает колу, это может быть плохое топливо. Вы заливаете бензин и замечаете, что он выглядит как яблочный сок – это хорошее горючее.
  2. Запах. Хороший бензин пахнет не очень интенсивно, как маркер или ручка, а дизель имеет более сильный запах, похожий на масло. Но если вы чувствуете странный запах, как гнилые яйца, это говорит о том, что горючее некачественное.
  3. Отложения и примеси. Хорошее горючее должно быть чистым, без видимых частиц. Если вы видите какие-то хлопья или осадок, это плохо. Лучше выбрать другую заправку.
  4. Рейтинг АЗС. Если у заправки хорошие отзывы от других водителей и там часто проверяют качество топлива, это хороший знак. Лучше выбирать именно такие места, даже если горючее на них дороже.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли долить дизельное масло в бензиновий двигатель. А вы знаете, а чем отличие между маслами для дизельного и бензинового двигателей?

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