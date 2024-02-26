Головний конкурент Cybertrack Ілона Маска дебютував у Європі: позашляховик BYD навіть вміє плавати (фото)

Щоправда, цей позашляховик коштує як суперкар

Сьогодні, 26 лютого, розпочався Женевський автосалон. На ньому представили уже кілька новинок. Наприклад, китайська компанія YangWang презентувала у Європі свою першу модель. Це великий позашляховик SUV U8.

Автомобіль раніше наробив багато шуму, адже він вміє плавати на воді зі швидкістю 3/км год. Також він може виконувати так званий танковий розворот — тобто розвернутись на 360 градусів, стоячи на місці.Про це повідомляє Carnewschina.

Попри всі свої переваги, автомобіль має величезний мінус — він коштує як суперкар. Зокрема, 150 тисяч доларів.

Технічні характеристики U8

U8 є повнопривідним гібридом з запасом ходу до 1000 км. Він має ДВЗ, який підключений до акумулятора і дає йому енергію, але він не підключений до коліс.

Сам акумулятор має запас ходу 180 км на чистій електриці. Також тут є величезний 75-літровий бак. Автомобіль оснащений чотирма електродвигунами — кожен із них генерує потужність у 220 кВт.

Також тут є 2-літровий бензиновий двигун, який живить електромотори та заряджає акумулятор. Розгін до сотні становить лише 3,6 секунди. Максимальна швидкість авто складає 200 км за годину.

Серед цікавинок варто зазначити те, що машина може підіймати або опускати кузов на 15 сантиметрів. Разом з пакетом OffRoad цей автомобіль може проїжджати воду глибиною до 1,4 метра. Тобто цей позашляховик може цілком рухатись річищем невеликої річки. І це нічого, що під капотом двигун внутрішнього згоряння.

Компонування салону відповідає такій високій ціні — тут усе обтягнуте шкірою, використовуються преміум-матеріали, а для водія та пасажирів доступні аж 7! екранів. Крута аудіосистема, підігрів, масаж та вентиляція сидінь, панорамний люк — це лише короткий перелік того, що можна отримати за 150 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" писав про YangWang U9. Це суперкар, який може розганятися з нуля до сотні всього за 2 секунди. А ще — він може стрибати і їздити на 3 колесах.