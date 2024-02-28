Новый бюджетный кроссовер Skoda впервые показали на фото

В продажу эта модель выйдет в начале 2025 года.

Чешский автопроизводитель Skoda собирается вывести на рынок новый недорогой кроссовер. Так, эту модель решили впервые показать на фото.

Как говорится на официальном сайте Skoda, длина нового бюджетного кроссовера составляет около 4 метров. Что касается основного рынка, то им должна стать Индия. Машина будет производиться на месте и станет продолжением продуктового наступления после запуска на рынок моделей Kushaq и Slavia.

Что известно о новом кроссовере Skoda

Любопытно, что эта модель еще даже не имеет названия. Известно, что имя новый кроссовер Skoda получит в стиле других подобных моделей бренда – с первой буквой K в названии и последней буквой q. В настоящее время предложено пять вариантов: Kwiq, Kymaq, Kylaq, Kariq и Kyroq. Одно из этих названий, судя по всему, выберут путем интернет-голосования.

Чешский автопроизводитель решил заинтриговать появлением новой модели благодаря только одному фото. На картинке показали переднюю часть авто. У кроссовера широкая решетка радиатора, большие воздухозаборники в бампере и тоненькие светодиодные фары.

Новый кроссовер Skoda

Ожидается, что автомобиль получит 1,0-литровый турбомотор. На других моделях Skoda он развивает от 95 до 116 лошадиных сил. На выбор предложат 6-ступенчатую механическую и автоматическую КПП, а привод в авто будет передним. Удаленно новая Skoda напоминает концепт Vision 7S Concept 2022 года. Хотя прототип предвещает появление большей машины, которая получит электрическую силовую установку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Skoda представила обновленную версию популярной модели Octavia. Автомобиль получил более современный и одновременно корпоративный дизайн внутри, более мощные силовые установки, а также более "свежий" интерьер.