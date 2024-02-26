Новые модели Hyundai, Skoda и Audi появятся на украинском авторынке в марте: сколько они будут стоить

Также будут представлены автомобили других брендов

Первый месяц весны обрадует украинских автолюбителей рядом новинок. Так, в марте 2024 года на рынке Украины появится около 10 новых моделей от различных брендов – от кроссоверов до мощных спорткаров.

Какие новинки появятся на украинском авторынке

По информации Auto-Consulting, одними из таких моделей будут обновлены Skoda Kamiq и Skoda Scala. Кроссовер и хэтчбек изменились снаружи, а в салоне появился новый руль и улучшенный сенсорный дисплей. Так, обновленный кроссовер Skoda Kamiq получил увеличенную решетку радиатора и новую переднюю оптику. Что касается Skoda Scala, то он получил увеличенную решетку радиатора и узкие фары. Также спереди обновился бампер.

Модели предложат с бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 л (95 и 115 лошадиных сил) и 1,5 л (150 "лошадей"). Цена Skoda Scala стартует от 869 тыс. гривен, а Kamiq – от 916 тыс. гривен.

Skoda Scala

Audi также не оставил своих поклонников от "подарка". В марте 2024 года в Украине появится обновленный Audi Q7. Большой кроссовер получил новую решетку радиатора. В салоне рестайлингового Audi Q7 появится новое рулевое колесо и современная мультимедийная система. Также расширят пакет систем помощи водителю.

Модель со старта будет доступна с 3,0-литровыми турбо V6 – бензиновым 340-сильным и дизельным на 286 сил. Кроме того, предложат заряженный SQ7 с 507-сильным V8 объемом 4,0 л. Цена стартует от 2,6 млн. гривен. Также появится топовый Audi SQ7 (от 3 710 620 грн) с мощным бензиновым 4.0 TFSI V8 и дизельным 4.0 TDI V8.

Обновленная Audi Q7

Начало весны ознаменуется и обновленными версиями моделей Hyundai Sonata и Hyundai Elantra. Они обе получили новую оптику со светодиодной лентой дневных ходовых огней во всю ширину кузова. В салоне Hyundai Sonata на передней панели установили два дисплея.

Цены на Sonata уже объявлены – от 1 195 900 за седан в комплектации Comfort до 1 562 200 грн за Top. Выбора силовой установки нет: доступны только машины с бензиновым двигателем Theta III 2.5 GDi (194 л.с.) с 8-ступенчатым "автоматом".

Обновленная Hyundai Sonata

Что касается Elantra, то салон этой модели имеет современный и эргономичный дизайн, который обеспечивает комфорт и удобство для водителя и пассажиров. Приборная панель имеет горизонтальную ориентацию и содержит два 10,3-дюймовых дисплея, которые обладают высоким качеством изображения и интуитивным управлением. Инфотейнмент система поддерживает беспроводную зарядку смартфонов, Apple CarPlay, Android Auto, навигацию, Bluetooth и другие функции.

Новая Elantra предлагает три варианта двигателя: базовый атмосферный бензиновый двигатель 2.0 (147 л.с., 179 Нм), турбированный 1.6Т (201 л.с., 264 Нм), а также гибридный двигатель. Общая мощность гибридной системы составляет 139 л.с., а крутящий момент – 264 Нм.

Кроме того, на рынке Украины в марте 2024 года появятся следующие модели: Mini Cooper, кроссовер Countryman, BMW 4-Series (от 1 676 824 грн), Porsche Panamera (от 4 122 270 грн) и Volvo EX30 (от 1 312 191 грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие новые автомобили выйдут в 2024 году. Среди них много электрокаров — от MINI и до двухместного спорткара с открытым верхом. А промежутки между ними заполнят сегмент внедорожников.