Уже есть летальные случаи: более 67 млн автомобилей разных марок имеют неисправные подушки безопасности

Этому производителю не повезло больше всех

Любой автомобильный бренд хоть раз в истории сталкивался с проблемами с отзывом авто. Однако Ford не повезло больше всего.

Дело в том, что компания должна повторно проверить транспортные средства, которые были когда-то отозваны. Связано это с незавершенной и некачественной работой по ремонту подушек безопасности Takata, пишет Motor1.

Подробности отзыва

Производитель набрал больше отзывов, чем кто-либо другой. Ранее расследование The Detroit Free Press установило, что технические работники дилерского центра не исправили подушки безопасности, хотя взяли счет за это. Или они выполнили ремонт не правильно.

Представители автопроизводителя сообщили журналистам, что им известно о 42 тысячах таких авто, у которых есть проблемы с подушками безопасности. Поэтому Ford объявил о повторной проверке автомобилей разных марок и моделей. Она будет действовать до 31 марта 2027 года. Ford даже выписал штрафы дилерам за ненадлежащую работу. За каждое нарушение – по 10 тысяч долларов.

Согласно программе, повторному ремонту подлежат Ford GT 2005-2006, Ford Ranger 2004-2011, Mercury Milan 2006-2011, Ford Edge 2007-2010, Ford MKX 2010, а также Ford Mustang 2002 MKZ/Zephyr 2006-2012 годов выпуска.

В прошлом году отозвалась 231 тысяча старых Ranger, поскольку на некоторых из них неправильно установили подушки безопасности переднего пассажира. В дальнейшем миллионы подушек безопасности разных автомарок должны быть заменены. Ведь только в США из-за неисправных подушек безопасности 400 человек получили травмы, а 26 — умерли.

Ранее Телеграф писал, чем нужно оборудовать автомобиль дополнительно к весне. Чтобы водителю во время вождения и его машине во время эксплуатации было легче, он должен заранее позаботиться о доукомплектовании своей "железной ласточки".