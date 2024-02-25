Привычные действия водителей, незаметно разряжающих аккумулятор авто: такого вы точно не знали

Аккумулятор в авто всегда разряжается в самый ненужный момент

Современный автомобиль – это сложный механизм, где малейшие недостатки могут привести к непредсказуемым проблемам. Одной из таких вещей есть аккумулятор. Но часто происходит так, что он разряжается. Происходит это в самый непредсказуемый момент.

Его разрядка может быть вызвана несколькими на первый взгляд привычными действиями водителей, а также неисправностями. Рассказываем об этих проблемах подробнее.

Недостаточное напряжение

Постепенная потеря напряжения в результате старения или физической неисправности аккумулятора может привести к его разрядке. Происходит это не только из-за почтенного возраста, но и из-за коррозии.

Холод

Зимние морозы могут увеличить сопротивление внутреннему химическому процессу в аккумуляторе, что становится причиной его истощения. Отсутствие регулярной проверки уровня электролита и заряда ускорит этот процесс.

Потребление тока штатными системами

Современные автомобили оборудованы разными электрическими системами, которые могут незаметно, но последовательно разряжать аккумулятор. Например, устройства, такие как антиблокировочная система (ABS) и стабилизация (ESP), могут тратить электроэнергию, даже если автомобиль выключен.

Если владелец забыл что-то выключить из розетки прикуривателя, например зарядное устройство для смартфона, то до утра аккумулятор может полностью разрядиться. То же может произойти, если забыть выключить подогрев стекла или сидений.

Это может также произойти по причине неисправности, из-за которой надолго оказался включенным определенный потребитель энергии. Это может быть освещение салона или багажника, стоп-сигналы, фары и т.д.

Неправильная установка дополнительного оборудования

Установка дополнительных устройств, таких как системы безопасности или мультимедийные системы, может привести к неисправности аккумулятора из-за неправильной установки.

Ошибки при подключении новых устройств могут нарушить нормальную работу аккумулятора и вывести его из строя. Некоторые из них могут потреблять энергию даже при выключенном автомобиле.

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