Уже є летальні випадки: понад 67 млн авто різних марок мають несправні подушки безпеки

Цьому виробнику не пощастило більше за всіх

Будь-який автомобільний бренд хоч раз в історії зіштовхувався з проблемами з відкликанням авто. Проте Ford не пощастило найбільше.

Річ у тім, що компанія має повторно перевірити транспортні засоби, які уже були колись відкликані. Пов’язано це з незавершеною та неякісною роботою над ремонтом подушок безпеки Takata, пише Motor1.

Подробиці відкликання

Виробник набрав найбільше відкликань, ніж будь-хто інший. Раніше розслідування The Detroit Free Press виявило, що технічні працівники дилерського центру не виправили подушки безпеки, хоча взяли рахунок за це. Або ж вони виконали ремонт не правильно.

Представники автовиробника повідомили журналістам видання, що їм відомо про 42 тисячі таких авто, у яких є проблеми з подушками безпеки. Тому Ford оголосив про повторну перевірку авто різних марок та моделей. Вона діятиме до 31 березня 2027 року. Ford навіть виписав штрафи дилерам за неналежну роботу. За кожне порушення — по 10 тисяч доларів.

Згідно з програмою, повторному ремонту підлягають Ford GT 2005-2006, Ford Ranger 2004-2011, Mercury Milan 2006-2011, Ford Edge 2007-2010 , Ford MKX 2010, а також Ford Mustang 2005-2014, Ford Fusion 2006-2012 і Lincoln MKZ/Zephyr 2006-2012 років випуску.

Минулого року відкликали 231 тисячу старих Ranger, оскільки на деяких з них неправильно встановили подушки безпеки переднього пасажира. Надалі мільйони подушок безпеки різних автомарок мають бути замінені. Адже лише в США через несправні подушки безпеки 400 людей отримали травми, а 26 — померли.

Раніше "Телеграф" писав, чим треба обладнати автомобіль додатково до весни. Аби водієві під час водіння та його машині під час експлуатації було легше, він повинен заздалегідь подбати про доукомплектування своєї "залізної ластівки".