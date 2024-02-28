Редкое и с невероятной историей: единственное в Украине купе BMW 320is выставили на продажу

Автор объявления говорит, что авто имеет огромную историко-коллекционную ценность.

В Украине выставили на продажу купе BMW 320is 1988 выпуска. Владелец оценил автомобиль в 48 тысяч долларов.

Как отмечается в объявлении, этот автомобиль, вероятно, единственный в Украине. Даже если таких несколько, стоит отметить, что этот автомобиль имеет уникальную историю. Рассказываем о нем поподробнее.

BMW 320is: чем уникален этот автомобиль

BMW 320is – это автомобиль, который выпускался баварским производителем BMW в кузове купе. Этот автомобиль отличался своей уникальностью благодаря ряду функций и характеристик.

Первоначально представленный в середине 1980-х годов, BMW 320is получил широкое признание благодаря своему динамичному дизайну и высококачественным материалам, которые использовались в его изготовлении. Этот автомобиль быстро завоевал популярность среди любителей марки BMW благодаря своему спортивному характеру и элегантности.

В частности, купе 320is было оснащено аэродинамическим комплектом M-Technik II. Он имел 14-дюймовые колеса с поперечными спицами и прочее.

Уникальность BMW 320is была подчеркнута его техническими характеристиками. В частности, этот автомобиль оснащался высокоэффективным двигателем со специальной настройкой, что придавало ему больше мощности и динамики по сравнению с другими моделями линейки.

BMW 320is также выделялся своей специально разработанной подвеской и системой управления, что улучшало его управляемость и устойчивость на скорости. Компания BMW продала в общей сложности 3745 единиц 320is, из которых 2540 – это двухдверная версия, а 1205 – четырехдверная.

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