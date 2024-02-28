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Рідкісне і з неймовірною історією: єдине в Україні купе BMW 320is виставили на продаж

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
BMW 320is 1988 року випуску Новина оновлена 28 лютого 2024, 16:48
BMW 320is 1988 року випуску. Фото autobazar_ua1

Автор оголошення каже, що авто має величезну історично-колекціонерську цінність

В Україні виставили на продаж купе BMW 320is 1988 року випуску. Власник оцінив автомобіль у 48 тисяч доларів.

Як зазначається в оголошенні, цей автомобіль, ймовірно, є єдиним в Україні. Навіть якщо таких є декілька, варто зазначити, що цей автомобіль має унікальну історію. Розповідаємо про нього детальніше.

BMW 320is: чим унікальний цей автомобіль

BMW 320is 1988 рік

BMW 320is — це автомобіль, який випускався баварським виробником BMW в кузові купе. Цей автомобіль відзначався своєю унікальністю, завдяки ряду функцій та характеристик.

Початково представлений у середині 1980-х років, BMW 320is отримав широке визнання завдяки своєму динамічному дизайну та високоякісним матеріалам, що використовувалися в його виготовленні. Цей автомобіль швидко завоював популярність серед шанувальників марки BMW завдяки своєму спортивному характеру та елегантності.

BMW 320is в кузові купе

Зокрема, купе 320is було оснащене аеродинамічним комплектом M-Technik II. Він мав 14-дюймові колеса з поперечними спицями та інше.

Унікальне купе BMW 320is

Унікальність BMW 320is була підкреслена його технічними характеристиками. Зокрема, цей автомобіль оснащувався високоефективним двигуном зі спеціальною настройкою, що надавала йому більше потужності та динаміки порівняно з іншими моделями лінійки.

Купе BMW 320is

BMW 320is також виділявся своєю спеціально розробленою підвіскою та системою керування, що покращувала його керованість та стійкість на швидкості. Компанія BMW продала загалом 3745 одиниць 320is, з яких 2540 — це дводверна версія, а 1205 — чотиридверна.

Раніше "Телеграф" писав, що на продаж виставили рідкісний кабріолет Chevrolet із мізерним пробігом. Цей екземпляр можна точно назвати справжньою капсулою часу, адже він проїхав лише 708 км.

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