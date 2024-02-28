Рідкісне і з неймовірною історією: єдине в Україні купе BMW 320is виставили на продаж

Автор оголошення каже, що авто має величезну історично-колекціонерську цінність

В Україні виставили на продаж купе BMW 320is 1988 року випуску. Власник оцінив автомобіль у 48 тисяч доларів.

Як зазначається в оголошенні, цей автомобіль, ймовірно, є єдиним в Україні. Навіть якщо таких є декілька, варто зазначити, що цей автомобіль має унікальну історію. Розповідаємо про нього детальніше.

BMW 320is: чим унікальний цей автомобіль

BMW 320is — це автомобіль, який випускався баварським виробником BMW в кузові купе. Цей автомобіль відзначався своєю унікальністю, завдяки ряду функцій та характеристик.

Початково представлений у середині 1980-х років, BMW 320is отримав широке визнання завдяки своєму динамічному дизайну та високоякісним матеріалам, що використовувалися в його виготовленні. Цей автомобіль швидко завоював популярність серед шанувальників марки BMW завдяки своєму спортивному характеру та елегантності.

Зокрема, купе 320is було оснащене аеродинамічним комплектом M-Technik II. Він мав 14-дюймові колеса з поперечними спицями та інше.

Унікальність BMW 320is була підкреслена його технічними характеристиками. Зокрема, цей автомобіль оснащувався високоефективним двигуном зі спеціальною настройкою, що надавала йому більше потужності та динаміки порівняно з іншими моделями лінійки.

BMW 320is також виділявся своєю спеціально розробленою підвіскою та системою керування, що покращувала його керованість та стійкість на швидкості. Компанія BMW продала загалом 3745 одиниць 320is, з яких 2540 — це дводверна версія, а 1205 — чотиридверна.

Раніше "Телеграф" писав, що на продаж виставили рідкісний кабріолет Chevrolet із мізерним пробігом. Цей екземпляр можна точно назвати справжньою капсулою часу, адже він проїхав лише 708 км.