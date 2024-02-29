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Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов 2024 года

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Составлен рейтинг лучших семейных кроссоверов 2024 года Новость обновлена 29 февраля 2024, 10:14

Они поражают своей практичностью и компактностью

Кроссоверы уже крепко закрепились в воображении автомобилистов, как надежное транспортное средство. Этот тип автомобиля с каждым днем становится все более популярным.

Так, британское издание WhatCar составило рейтинг топ-10 семейных кроссоверов, которые могут поразить своим удобством. Отметим, что в этом списке наибольшее представительство по моделям имеет KIA — две.

В общем, в рейтинг попали массовые и премиальные модели, оборудованные как двигателями внутреннего возгарания, так и электромоторами. Именно кроссоверы являются отныне лучшим вариантом для семьи, хотя раньше отдавалось предпочтение минивэнам или универсалам.

Топ-10 семейных кроссоверов 2024

Итак, открывает список лучших кроссоверов для семьи Ford Kuga. Эта модель привлекает хорошей управляемостью и просторным задним рядом с регулировками сидений. В линейке доступны бензиновые и экономичные гибридные модификации. Также в его пользу говорит и достаточно привлекательная цена.

Форд Куга

Девятое место в активе Audi Q5. Этот премиальный кроссовер имеет комфортную подвеску и хорошую управляемость. У него большой багажник и качественные отделочные материалы салона. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации, а наиболее выгодной считается экономичная и недорогая дизельная версия на 150 лошадиных сил.

Audi Q5

На восьмой позиции расположился Lexus NX. У него хороший и одновременно комфортабельный салон и мягкая подвеска. Имейте в виду, что топовые версии этой модели слишком дорогие.

Lexus NX

Седьмое место занимает Mercedes-Benz GLC. Эта модель имеет просторный салон. В линейке появился плагин-гибрид, способный проехать более 120 км в электрическом режиме.

Mercedes-Benz GLC

Шестая ступенька в активе одного из самых дешевых семейных электрокроссоверов — Skoda Enyaq IV. В его пользу говорит очень комфортабельный салон и хороший запас хода.

Skoda Enyaq IV

Открывает пятерку, в свою очередь, Volvo XC40. Очень неплохо оснащен системами безопасности и имеет комфортабельный салон. В линейке есть бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические версии. Лучшее соотношение цены и качества имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор.

Volvo XC40

Четвертая позиция принадлежит KIA EV6. Этот кроссовер может похвастаться неплохой управляемостью, однако его подвеска слишком жесткая. Впрочем, у него немалый запас хода.

KIA EV6

Вот мы и добрались до тройки призеров. Итак, "бронза" досталась BMW iX3. Эта модель имеет бензиновую и электрическую версию. Имеет багажник на 550 литров и хороший запас хода.

BMW iX3

"Серебро" в активе Genesis GV60. Премиальный кроссовер имеет хорошую скорость, очень тихий и комфортабельный.

Genesis GV60

Ну а лидером этого рейтинга является популярный в Украине KIA Sportage. Этот кроссовер качественно собран и имеет просторный салон и багажник. У него богатая комплектация, экономичные бензиновые и гибридные двигатели, а также удобная подвеска.

KIA Sportage

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-10 надежных японских авто. Список был составлен по версии влиятельного издания.

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#Кроссоверы #Рейтинг автомобилей