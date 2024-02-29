Складено рейтинг найкращих сімейних кросоверів 2024 року

Вони вражають своєю практичністю та компактністю

Кросовери вже міцно закріпилися в уяві автомобілістів, як надійний транспортний засіб. Цей тип автомобіля із кожним днем стає дедалі популярнішим.

Так, британське видання WhatCar склало рейтинг топ-10 сімейних кросоверів, які можуть вразити своєю зручністю. Зазначимо, що в цьому списку найбільше представництво щодо моделей має KIA — дві.

Загалом, до рейтингу потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутрішнього займання, так і електромоторами. Саме кросовери є відтепер найкращим варіантом для родини, хоча раніше віддавалася перевага мінівенам або універсалам.

Топ-10 сімейних кросоверів 2024

Отже, відкриває перелік найкращих кросоверів для родини Ford Kuga. Ця модель приваблює гарною керованістю та просторим заднім поряд з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації. Також на його користь говорить і досить приваблива ціна.

Ford Kuga

Дев'ята сходинка в активі Audi Q5. Цей преміальний кросовер має комфортну підвіску та непогану керованість. У нього великий багажник та якісні матеріали оздоблення салону. У лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 кінських сил.

Audi Q5

На восьмій позиції розташувався Lexus NX. Він має гарний та водночас комфортабельний салон і м'яку підвіску. Натомість, майте на увазі, що топові версії цієї моделі надто дорогі.

Lexus NX

Сьоме місце посідає Mercedes-Benz GLC. Ця модель має просторий салон. У лінійці з'явився плагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км. в електричному режимі.

Mercedes-Benz GLC

Шоста сходинка в активі одного з найдешевших сімейних електрокросоверів — Skoda Enyaq IV. На його користь говорить дуже комфортабельний салон та непоганий запас ходу.

Skoda Enyaq IV

Відкриває п'ятірку, своєю чергою, Volvo XC40. Дуже непогано оснащений щодо систем безпеки та має комфортабельний салон. У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни та якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.

Volvo XC40

Четверта позиція належить KIA EV6. Цей електрокросовер може похизуватися непоганою керованістю, проте його підвіска надто жорстка. Утім, він має чималий запас ходу.

KIA EV6

От ми й дісталися до трійки призерів. Отже, "бронза" дісталася BMW iX3. Ця модель має бензинову та електричну версії. Має багажник на 550 літрів і непоганий запас ходу.

BMW iX3

"Срібло" в активі Genesis GV60. Преміальний кросовер має гарну швидкість та дуже тихий і комфортабельний.

Genesis GV60

Ну а лідером цього рейтингу є популярний в Україні — KIA Sportage. Цей кросовер якісно зібраний та має просторі салон та багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортна підвіска.

KIA Sportage

Раніше "Телеграф" розповідав про топ-10 надійних японських авто. Список було складено за версією впливового видання.