Складено рейтинг найкращих сімейних кросоверів 2024 року
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Вони вражають своєю практичністю та компактністю
Кросовери вже міцно закріпилися в уяві автомобілістів, як надійний транспортний засіб. Цей тип автомобіля із кожним днем стає дедалі популярнішим.
Так, британське видання WhatCar склало рейтинг топ-10 сімейних кросоверів, які можуть вразити своєю зручністю. Зазначимо, що в цьому списку найбільше представництво щодо моделей має KIA — дві.
Загалом, до рейтингу потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутрішнього займання, так і електромоторами. Саме кросовери є відтепер найкращим варіантом для родини, хоча раніше віддавалася перевага мінівенам або універсалам.
Топ-10 сімейних кросоверів 2024
Отже, відкриває перелік найкращих кросоверів для родини Ford Kuga. Ця модель приваблює гарною керованістю та просторим заднім поряд з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації. Також на його користь говорить і досить приваблива ціна.
Дев'ята сходинка в активі Audi Q5. Цей преміальний кросовер має комфортну підвіску та непогану керованість. У нього великий багажник та якісні матеріали оздоблення салону. У лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 кінських сил.
На восьмій позиції розташувався Lexus NX. Він має гарний та водночас комфортабельний салон і м'яку підвіску. Натомість, майте на увазі, що топові версії цієї моделі надто дорогі.
Сьоме місце посідає Mercedes-Benz GLC. Ця модель має просторий салон. У лінійці з'явився плагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км. в електричному режимі.
Шоста сходинка в активі одного з найдешевших сімейних електрокросоверів — Skoda Enyaq IV. На його користь говорить дуже комфортабельний салон та непоганий запас ходу.
Відкриває п'ятірку, своєю чергою, Volvo XC40. Дуже непогано оснащений щодо систем безпеки та має комфортабельний салон. У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни та якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.
Четверта позиція належить KIA EV6. Цей електрокросовер може похизуватися непоганою керованістю, проте його підвіска надто жорстка. Утім, він має чималий запас ходу.
От ми й дісталися до трійки призерів. Отже, "бронза" дісталася BMW iX3. Ця модель має бензинову та електричну версії. Має багажник на 550 літрів і непоганий запас ходу.
"Срібло" в активі Genesis GV60. Преміальний кросовер має гарну швидкість та дуже тихий і комфортабельний.
Ну а лідером цього рейтингу є популярний в Україні — KIA Sportage. Цей кросовер якісно зібраний та має просторі салон та багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортна підвіска.
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