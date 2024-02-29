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Tesla Cybertruck в Украине стоит вдвое дороже, чем в США

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Пикап Tesla Cybertruck Новость обновлена 29 февраля 2024, 12:33
Пикап Tesla Cybertruck. Фото Auto ria

Дилеры зарабатывают большие деньги

В Украине уже есть как минимум 2 экземпляра Tesla Cybertruck. Если за первый из них просили 200 тысяч долларов, то за другой автомобиль перекупы просят 235 тысяч в американской валюте.

Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже авто Аuto.ria. Согласно описанию, это Tesla Cybertruck из первой партии в 1000 экземпляров, выпущенных в этом году.

Автомобиль, как сообщается, в максимальной комплектации и с бронированием. Запас его хода составляет 500 километров, разгон до сотни — 4,1 секунды. Пикап развивает максимальную скорость 180 км. Интересно, что в США такой стоит около 100 тысяч долларов.

Технические характеристики Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck пикап

Новый пикап Tesla Cybertruck выстроили из пуленепробиваемой стали. Он может поднимать груз весом до 1 тонны.

Топовая комплектация Tesla Cybertruck Cyberbeast имеет трехмоторную силовую установку, которая разгоняется до 209 км/ч. В объявлении представлен вариант с двойным мотором.

Tesla Cybertruck продают в Украине

Модель имеет 800-вольтное электрооборудование. Оно позволяет заряжать автомобиль очень быстро – всего за 15 минут можно пополнить запас хода на 220 км пути.

Tesla Cybertruck салон авто

Пикап создан из специальной нержавеющей стали. Как сообщается, он может выдерживать обстрел из пулемета 45 калибра, а лобовое стекло не боится камней. Однако некоторые водители, которые приобрели Tesla Cybertruck некоторое время назад, уже начали массово жаловаться в соцсетях, что пикап начал ржаветь.

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