Tesla Cybertruck в Украине стоит вдвое дороже, чем в США

Дилеры зарабатывают большие деньги

В Украине уже есть как минимум 2 экземпляра Tesla Cybertruck. Если за первый из них просили 200 тысяч долларов, то за другой автомобиль перекупы просят 235 тысяч в американской валюте.

Соответствующее объявление размещено на сайте по продаже авто Аuto.ria. Согласно описанию, это Tesla Cybertruck из первой партии в 1000 экземпляров, выпущенных в этом году.

Автомобиль, как сообщается, в максимальной комплектации и с бронированием. Запас его хода составляет 500 километров, разгон до сотни — 4,1 секунды. Пикап развивает максимальную скорость 180 км. Интересно, что в США такой стоит около 100 тысяч долларов.

Технические характеристики Tesla Cybertruck

Новый пикап Tesla Cybertruck выстроили из пуленепробиваемой стали. Он может поднимать груз весом до 1 тонны.

Топовая комплектация Tesla Cybertruck Cyberbeast имеет трехмоторную силовую установку, которая разгоняется до 209 км/ч. В объявлении представлен вариант с двойным мотором.

Модель имеет 800-вольтное электрооборудование. Оно позволяет заряжать автомобиль очень быстро – всего за 15 минут можно пополнить запас хода на 220 км пути.

Пикап создан из специальной нержавеющей стали. Как сообщается, он может выдерживать обстрел из пулемета 45 калибра, а лобовое стекло не боится камней. Однако некоторые водители, которые приобрели Tesla Cybertruck некоторое время назад, уже начали массово жаловаться в соцсетях, что пикап начал ржаветь.

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