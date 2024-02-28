Идеально для мегаполисов: в Израиле создали электрокар, который может уменьшаться в размерах

Этим электрокаром можно управлять с 14 лет

Передвижение в крупных городах, где есть пробки и недостаточное парковочное место, может быть проблемой. Пока некоторые отказываются от автотранспорта в большом городе, некоторые автобренды создают небольшие транспортные средства, которыми легко втиснуться где угодно.

В частности, израильская компания City Transformer представила сложное транспортное средство, которое может ездить как автомобиль и парковаться как мотоцикл. А еще – им можно управлять с 14 лет. Об этом пишет Dailymail.

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Это электрокар, имеющий ширину всего 137 сантиметров. Он имеет разные режимы и может сужаться до размера в 97,5 сантиметров. Это позволит парковать его на маленьком парковочном месте или небольшом проезде.

Интересно, что, для того чтобы уменьшиться в размерах, автомобиль сокращает свою колесную базу. При этом кабина не уменьшается. Однако у электрокара есть один недостаток – он не слишком быстрый. Он может разогнаться до 88 километров в час. Запас хода – до 178 километров.

Стоит электрокар около 17 тысяч долларов. Его уже открыли для предзаказа и продали около 1000 экземпляров.

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