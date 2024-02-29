Tesla Cybertruck в Україні коштує вдвічі дорожче, ніж у США

Дилери заробляють великі гроші

В Україні уже є як мінімум 2 екземпляри Tesla Cybertruck. Якщо за перший з них просили 200 тисяч доларів, то за інше авто перекупи просять аж 235 тисяч в американській валюті.

Відповідне оголошення розміщено на сайті з продажу авто Аuto.ria. Згідно з описом, це Tesla Cybertruck з першої партії у 1000 екземплярів, випущених цього року.

Автомобіль, як повідомляється, у максимальній комплектації, з бронюванням. Запас його ходу складає 500 кілометрів, розгін до сотні — 4,1 секунди. Пікап розвиває максимальну швидкість у 180 км. Цікаво, що у США такий коштує близько 100 тисяч доларів.

Технічні характеристики Tesla Cybertruck

Новий пікап Tesla Cybertruck збудували з куленепробивної сталі. Він може підіймати вантаж вагою до 1 тонни.

Топова комплектація Tesla Cybertruck Cyberbeast має тримоторну силову установку, яка розганяється до 209 км/год. В оголошенні представлено варіант з подвійним мотором.

Модель має 800-вольтне електрообладнання. Воно дозволяє заряджати автомобіль дуже швидко — всього за 15 хвилин можна поповнити запас ходу на 220 км шляху.

Пікап створено зі спеціальної нержавіючої сталі. Як повідомляється, він може витримувати обстріл з кулемета 45 калібру, а лобове скло не боїться каміння. Проте деякі водії, які придбали Tesla Cybertruck певний час тому, уже почали масово скаржитись у соцмережах, що пікап почав іржавіти.

Раніше "Телеграф" писав, чому проєкт Apple iCar закрили. Його ідея належить легендарному Стіву Джобсу.