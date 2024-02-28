Он мог бы уничтожить конкурентов: почему проект по созданию авто Apple закрыли

Идея принадлежит Стиву Джобсу

Накануне компания Apple объявила своим подчиненным о том, что проект по созданию первого автомобиля компании отозван.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники в концерне. В компании это не комментируют. Хотя это и не удивительно – в Apple ни разу официально не сообщали о работе над автомобилем. Однако, согласно многим заявлениям, работа над ним велась — с 2014 года. Рассказываем все, что известно об этом проекте.

История проекта Apple iCar

Как известно, идея проекта принадлежит Стиву Джобсу, легендарному основателю компании Apple, подарившему миру отличные изобретения вроде iPhone или Mac. За три года до того момента, как мы узнали первую информацию о будущем автомобиле, Джобс отошел в вечность. И именно он, как говорит Микки Дрекслер, бывший член совета директоров "яблочной" компании, первым заговорил о перспективности рынка электромобилей.

В 2008 году, когда Tesla представила свою первую модель Roadster, Стив Джобс собрал совет директоров. На ней обсуждали событие, которое стало знаковым для компании Илона Маска. На этой встрече Дрекслер сказал, что автомобиль выглядит убого и не будет популярен. Стив Джобс же считал, что все достижения в этом автомобиле скрыты внутри, потому Микки ничего не понимает.

Как годами утверждали разные СМИ, над разработкой авто работали, хотя и совершенно тайно. Это очень похоже на Apple – держать все в тайне до самого конца. От комментариев по поводу будущей машины не удержался даже Илон Маск. Он говорил, что очень трудно скрывать хоть что-нибудь, когда ты массово нанимаешь ведущих инженеров и специалистов по автомобилестроению. Он жаловался, что Apple переманивает людей из Tesla.

Однако Apple не имела собственного завода, чтобы создать автомобиль. Логично было бы подумать, что компания воспользуется услугами разных изготовителей, как это она делает при производстве своих гаджетов. Были сведения о начале переговоров по Volkswagen, BMW, Mercedes, а позже даже с южнокорейскими брендами. Но официально об этом никто никогда не говорил.

Как мог выглядеть автомобиль Apple

Естественно, ни проект, ни концепт никогда не демонстрировали публике, но во всех данных авто изображают как электронный спорткар с автопилотом. В 2020 году журналисты Reuters даже заявляли, что "яблочный" бренд даже испытывает некую технологию с моноаккумулятором. Однако это звучало не очень правдоподобно.

Эксперты считают, что именно у Apple был шанс стать крупнейшим производителем электрокаров в мире. Даже Илон Маск верил в это — несколько лет назад он хотел продать им свою компанию Tesla, которая в тот момент находилась в глубоком упадке.

Почему проект Apple iCar закрыли

Согласно информации издания Bloomberg, есть две причины, почему проект Apple iCar закрыли. Первое – это трудности с созданием автопилота. Только не такого, как у Tesla или других автобрендов, а полноценного. Похоже, в Apple пытались создать не простой автомобиль, а революционный. Он должен был изменить мир. Этого сделать не удалось.

Второй причиной называют то, что в последнее время люди прохладнее относятся к электрокарам. Хотя это мнение противоречиво, ведь продажи электрокаров растут каждый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Израиле создали электрокар, который может уменьшаться в размерах. Такой автомобиль будет идеальным для мегаполисов.