На рынке б/у авто в Украине настоящий ажиотаж: какие модели украинцы раскупили в феврале

С чем связан такой рост, не сообщается

Украинский автомобильный рынок активно развивается. В частности, в феврале украинцы приобрели 107 тысяч автомобилей на вторичном рынке.

Интересно, что это на 38% больше, чем в феврале прошлого года. Также если сравнивать с прошлым месяцем рост ощутим — почти на 5%, сообщают в Институте исследований авторынка.

Какие модели и марки авто являются самыми популярными на внутреннем рынке

В феврале украинцы больше всего покупали автомобили производителя Volkswagen. Автомобилей этой марки купили 11 тысяч раз. На втором месте в рейтинге – автомобили ВАЗ/Лада – их приобрели 5,1 тысячи раз.

Третье место в рейтинге занял Renault с почти таким же количеством сделок купли-продажи. На четвертом и пятом месте расположились Skoda и Toyota.

Что касается самых популярных моделей, то украинцы больше всего любят Volkswagen Passat. Этот автомобиль перепродали 3,1 тысячи раз. Второе место среди самых любимых украинцев — Skoda Octavia. Зарегистрировано 2,9 тысячи сделок купли-продажи этой модели. Замыкает тройку популярнейших Volkswagen Golf. Его купили 2,5 тысячи раз. Спрос на эти легковушки устойчив, ведь не меняется уже около года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что украинский рынок новых легковых автомобилей показал безумный рост. Этот сегмент в прошлом месяце показал +51% по сравнению с февралем 2023 года.