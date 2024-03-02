На ринку вживаних авто в Україні справжній ажіотаж: які моделі українці розкупили в лютому

З чим пов'язане таке зростання, не повідомляється

Український автомобільний ринок активно розвивається. Зокрема, у лютому українці придбали 107 тисяч авто на вторинному ринку.

Цікаво, що це аж на 38% більше, ніж у лютому минулого року. Також якщо порівнювати з минулим місяцем, зростання відчутне — майже на 5%, повідомляють в Інституті досліджень авторинку.

Які моделі та марки авто є найпопулярнішими на внутрішньому ринку

У лютому українці найбільше купували автомобілі виробника Volkswagen. Автомобілів цієї марки купили 11 тисяч разів. На другому місці в рейтингу — автомобілі ВАЗ/Лада — їх придбали 5,1 тисячі разів.

Третє місце в рейтингу зайняв Renault з майже такою ж кількістю угод купівлі-продажу. На четвертому та п’ятому місці розташувалися Skoda і Toyota.

Щодо найпопулярніших моделей, то українці найбільше полюбляють Volkswagen Passat. Цей автомобіль перепродали 3,1 тисячі разів. Друге місце серед найулюбленіших серед українців — Skoda Octavia. Зареєстровано 2,9 тисячі угод купівлі-продажу цієї моделі. Замикає трійку найпопулярніших Volkswagen Golf. Його купили 2,5 тисячі разів. Попит на ці легковики сталий, адже не змінюється уже близько року.

Раніше "Телеграф" писав про те, що український ринок нових легкових авто показав шалене зростання. Цей сегмент минулого місяця показав +51% порівняно з лютим 2023 року.