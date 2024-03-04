Их всего 500: в Украине заметили самую дорогую в истории BMW (фото)
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Эта модель имеет почти 750 лошадиных сил мощности.
В Украине засветился редкий автомобильный экземпляр BMW XM Label Red. Этот кроссовер был произведен в ограниченном количестве в 500 машин.
Чем примечателен BMW XM Label Red
Соответствующие фотографии с BMW XM Label Red были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Лимитированный кроссовер оборудовали 748-сильной гибридной установкой, что делает его самым мощным в линейке BMW.
Этот вариант гибридного кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды и может проехать 83 км на электротяге. Его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 л на 100 км.
Полный привод BMW XM Label Red дополнен активным дифференциалом. Кроссовер также получил управляемые задние колеса и адаптивные амортизаторы. От стандартного BMW XM версия Label Red отличается красным декором на кузове и особыми 21-дюймовыми дисками.
Относительно стоимости, то его цена стартует от 9,1 млн гривен. В настоящее время это делает BMW XM Label Red самой дорогой моделью немецкой марки в истории.
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