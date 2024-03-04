Их всего 500: в Украине заметили самую дорогую в истории BMW (фото)

Эта модель имеет почти 750 лошадиных сил мощности.

В Украине засветился редкий автомобильный экземпляр BMW XM Label Red. Этот кроссовер был произведен в ограниченном количестве в 500 машин.

Чем примечателен BMW XM Label Red

Соответствующие фотографии с BMW XM Label Red были опубликованы на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram. Лимитированный кроссовер оборудовали 748-сильной гибридной установкой, что делает его самым мощным в линейке BMW.

Этот вариант гибридного кроссовера способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 секунды и может проехать 83 км на электротяге. Его максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 290 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,8 л на 100 км.

BMW XM Label Red

Полный привод BMW XM Label Red дополнен активным дифференциалом. Кроссовер также получил управляемые задние колеса и адаптивные амортизаторы. От стандартного BMW XM версия Label Red отличается красным декором на кузове и особыми 21-дюймовыми дисками.

Относительно стоимости, то его цена стартует от 9,1 млн гривен. В настоящее время это делает BMW XM Label Red самой дорогой моделью немецкой марки в истории.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Rolls-Royce представил автомобиль за 30 млн долларов. Он сейчас самый дорогой в мире.