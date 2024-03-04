Потужність 900 "коней": в Україні помітили електрокар за 160 тисяч доларів

Цей китайський електрокар удвічі дорожчий, ніж найкрутіша модифікація Tesla Model.

Ультрасучасний електрокар за 160 тисяч доларів помітили в Одесі. Це Lotus Eletre 2023 року випуску.

Автомобіль родом з Піднебесної. Там його розробляє компанія Geely та складає на власних потужностях. Відповідне фото електрокара в Одесі опублікували на інстаграм-сторінці top_car_od.

Lotus Eletre 2023: що відомо про це авто

Lotus Eletre — це спортивний електрокар, який випускають у трьох версіях: Eletre, Eletre S, Eletre R. Потужність силової установки, залежно від версії, варіюється від 612 до 918 кінських сил.

Розгін з нуля до сотні для перших двох моделей — 4,5 секунди, а найпотужніша версія може прискорюватись до 100 км/год менш як за 3 секунди. Трансмісія — автоматична.

Топова модифікація оснащена батареєю на 111,9 кВт·год. Запас ходу складає до 600 км, є підтримка найпотужнішої зарядки на 800 вольтів.

Вартує машина від 116 до 160 тисяч доларів. Випускають як китайський, так і європейський варіант. В Україну цю модель привозять як правило "сірі дилери". За неї просять від 120 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні помітили найдорожчу в історії BMW. Таких у світі є лише 500 екземплярів.