Самый популярный пикап года модифицировали: для чего Tesla Cybertruck вцепили огромные гусеницы (фото, видео)

Автомобиль превратили в настоящий вездеход

В последний год Tesla Cybertruck наделал много шума. Он вызвал неистовый ажиотаж у ценителей, а также шквал хейта и критики.

Несколько дней назад Сеть снова разорвало из-за видео, на котором видно, как "дикий" электромобиль ездит по холмам в США. В нем есть интересная особенность – огромные гусеницы, с помощью которых пикап движется по заснеженной местности. Об этом пишет Insideevs.

Как превращали авто

Теперь стало известно, кто модифицировал Tesla Cybertruck. Это коллекционер из штата Юта, подписанный в соцсети Инстаграм как Supercar Ron. У этого мужчины также есть коллекция суперкаров. Например, Lamborghini Huracan Sterrato, Porsche 911 Dakar, Bugatti Veyron и т.д.

Недавно он купил Cybertruck и поручил специальному агентству Sparks Motors произвести несколько модификаций. Ребята придумали удивительный тюнинг в виде мощных снежных гусениц. Их назвали Tesla Cybertrax.

Превращать автомобиль было нелегко. Ребятам нужно было переделать подвеску авто, чтобы установить снежные гусеницы. Пикап долго тестировали и во время первых, и во время вторых тестов авто не выдержал. Впервые сломался рычаг управления. Ребята говорят, что он структурно не надежен и очень тонок. Во время второго тестирования сломался болт, которым крепится рулевая тяга к задней рулевой рейке. Чтобы автомобиль имел более крепкую опору, электромобиль также получил другие бамперы и рокеры.

Ребята говорят, что у компании Tesla их искренне поддерживали и сопровождали на всем этапе модификаций. А от результата у компании были в бешеном восторге.

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