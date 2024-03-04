Найпопулярніший пікап року модифікували: для чого Tesla Cybertruck вчепили величезні гусениці (фото, відео)

Автомобіль перетворили на справжній всюдихід

Протягом останнього року Tesla Cybertruck наробив багато шуму. Він викликав шалений ажіотаж у поціновувачів, а також шквал хейту і критики.

Кілька днів тому Мережу знов розірвало через відео, на якому видно, як "дикий" електромобіль їздить пагорбами в США. У ньому є цікава особливість — величезні гусениці, за допомогою яких пікап рухається засніженою місцевістю. Про це пише Insideevs.

Як перетворювали авто

Тепер стало відомо, хто модифікував Tesla Cybertruck. Це колекціонер зі штату Юта, який підписаний в соцмережі Інстаграм як Supercar Ron. Цей чоловік також має колекцію суперкарів. Наприклад, Lamborghini Huracan Sterrato, Porsche 911 Dakar, Bugatti Veyron тощо.

Нещодавно він купив Cybertruck і доручив спеціальному агентству Sparks Motors зробити кілька модифікацій. Хлопці придумали дивний тюнінг у вигляді потужних снігових гусениць. Їх назвали Tesla Cybertrax.

Перетворювати автомобіль було нелегко. Хлопцям потрібно було переробити підвіску авто, щоб встановити снігові гусениці. Пікап довго тестували — і під час перших, і під час других тестів авто не витримав. Вперше зламався важіль керування. Хлопці кажуть, що він структурно не надійний і дуже тонкий. Під час другого тестування зламався болт, яким кріпиться рульова тяга до задньої рульової рейки. Щоб авто мало міцнішу опору, електромобіль також отримав інші бампери та рокери.

Хлопці кажуть, що у компанії Tesla їх щиро підтримували і супроводжували на всьому етапі модифікацій. А від результату у компанії були у шаленому захваті.

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