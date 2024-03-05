Предзаказ более чем на 850 млн долларов: летающий автомобиль вызвал безумный ажиотаж

Стартап, занимающийся его разработкой, финансово поддерживается Илоном Маском

Двухместный летающий автомобиль Alef Model A, разработкой которого занимается компания Alef Aeronautics, вызвал невероятный спрос на рынке. Так, сразу 2850 предзаказов на общую сумму более 850 млн долларов было получено на этот аппарат.

Об этом сообщает CNBC. Отметим, что стоимость этого летающего авто составляет 300 тысяч долларов. В общем, компания Alef Aeronautics является одним из нескольких стартапов, работающих над созданием летающих автомобилей, и получает поддержку от инвесторов, таких как SpaceX Илона Маска.

По словам генерального директора Alef Джима Духовны, Alef Model A по предварительным заказам опередил таких гигантов, как: Boeing, Airbus, Joby Aviation и большинство электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки вместе взятых. Он также подчеркнул, что стоимость их самолетов высока, поскольку у компании еще нет больших заработков. В будущем Alef планирует выпускать и другие модели, в том числе для четырех человек, которые будут значительно дешевле.

Чем может похвастаться Alef Model A

Этот летающий автомобиль имеет уникальный дизайн, похожий на реальную машину с защитной сеткой для роторов, может двигаться по дорогам и подниматься в воздух. Модель весом 385 кг может развивать скорость до 177 км/ч в воздухе и до 55 км/ч на дороге. Для движения по дороге автомобиль использует четыре небольших двигателя в каждом из колес, и должен ездить подобно обычному электромобилю. Он имеет восемь пропеллеров спереди и сзади, которые могут вращаться независимо с разной скоростью, что позволяет ему лететь в любом направлении. После взлета Alef Model A может повернуться на бок, вместе с этим кабина поворачивается так, что водитель может продолжать сидеть лицом вперед, и автомобиль практически становится бипланом, длинные боковые части которого служат верхним и нижним "крыльями".

Model A – футуристическое электрическое транспортное средство с вертикальным взлетом и посадкой (EVTOL). Клиенты могут получить доступ к предварительным заказам на Model A онлайн, и чтобы сделать предварительный заказ, нужно внести залог в размере 150 долларов за транспортное средство. Этот депозит можно забрать в любое время, уверяет изготовитель.

Компания планирует начать производство до конца 2025 года, при наличии финансирования и соответствующего законодательства. В 2023 году Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало Alef Aeronautics специальный сертификат летной годности, позволяющий использовать его в ограниченных целях, таких как выставки, исследования и разработки.

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