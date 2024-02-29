Роскошь за 30 млн долларов: Rolls-Royce представил самый дорогой автомобиль в мире (фото)

Всего будет выпущено четыре экземпляра этой модели

Британский производитель роскошных автомобилей Rolls-Royce официально представил новый кабриолет — Droptail. Эта модель выполнена в перламутровом цвете, а салон изготовлен из дорогой кожи с розовым деревом.

Подробности о Rolls-Royce Droptail появились на официальном сайте британского автопроизводителя. Стоимость этого автомобиля составит 30 млн долларов, что сделает его самым дорогим в мире по состоянию на начало 2024 года.

Rolls-Royce Droptail будет очень эксклюзивным

Всего планируют выпустить всего четыре кабриолета Rolls-Royce Droptail, которые будут отличаться друг от друга отделкой. Именно этот автомобиль является третьим в серии и имеет свое имя — Arcadia Droptail.

Rolls-Royce Droptail

Rolls-Royce Droptail

Новый Rolls-Royce Droptail – элегантный 5,3-метровый кабриолет с длинным капотом. Фирменная решетка радиатора сочетается с тоненькими диодными фарами. 22-дюймовые диски отполированы до блеска.

Салон Rolls-Royce Arcadia Droptail украшен дорогой кожей и розовым деревом. На интерьер и крышку багажника ушло 233 кусочка этого дерева, а работа длилась 8000 часов. Также в Rolls-Royce Arcadia Droptail эксклюзивный дизайн приборов, а на передней панели установлены дорогие часы, которые производились в течение 5 месяцев.

Rolls-Royce Droptail

Как и все Rolls-Royce Droptail, Arcadia оборудовали 6,75-литровым V12 твин-турбо на 600 л.с. и 840 Нм. В паре с двигателем работает 8-ступенчатый автомат.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что заржавевший кабриолет Ferrari выставили на аукцион. Несмотря на внешний вид, он был оценен в миллион долларов.