Передзамовлення на понад 850 млн доларів: летючий автомобіль викликав шалений ажіотаж

Стартап, який займається його розробкою, фінансово підтримується Ілоном Маском

Двомісний летючий автомобіль Alef Model A, розробкою якого займається компанія Alef Aeronautics, викликав неймовірний попит на ринку. Так, одразу 2850 передзамовлень на загальну суму в понад 850 млн доларів було отримано на цей апарат.

Про це повідомляє CNBC. Зазначимо, що вартість цього летючого авто становить 300 тисяч доларів. Загалом, компанія Alef Aeronautics є однією з кількох стартапів, що працюють над створенням літаючих автомобілів, і отримує підтримку від інвесторів, таких як SpaceX Ілона Маска.

За словами генерального директора Alef Джима Духовни, Alef Model A за попередніми замовленнями випередив таких гігантів, як: Boeing, Airbus, Joby Aviation і більшість електричних літальних апаратів вертикального зльоту і посадки разом узятих. Він також підкреслив, що вартість їхніх літаків висока, оскільки компанія ще не має великих заробітків. У майбутньому Alef планує випускати й інші моделі, зокрема для чотирьох осіб, які будуть значно дешевшими.

Чим може похизуватися Alef Model A

Цей летючий автомобіль має унікальний дизайн, схожий на реальну машину з захисною сіткою для роторів, і може рухатися по дорогах та підійматися в повітря. Модель, вага якої становить 385 кг, може розвивати швидкість до 177 км/год у повітрі та до 55 км/год на дорозі. Для руху по дорозі автомобіль використовує чотири невеликі двигуни в кожному з коліс, і має їздити подібно до звичайного електромобіля. Він має вісім пропелерів спереду і ззаду, які можуть обертатися незалежно з різною швидкістю, що дає йому змогу летіти в будь-якому напрямку. Після зльоту Alef Model A може повернутися на бік, разом із цим кабіна повертається так, що водій може продовжувати сидіти обличчям вперед, і автомобіль практично стає біпланом, довгі бокові частини якого слугують верхнім і нижнім "крилами".

Model A — футуристичний електричний транспортний засіб з вертикальним злетом і посадкою (EVTOL). Клієнти можуть отримати доступ до попередніх замовлень на Model A онлайн, і щоб зробити попереднє замовлення, потрібно внести заставу в розмірі 150 доларів за транспортний засіб. Цей депозит можна забрати у будь-який час, запевняє виробник.

Компанія планує розпочати виробництво до кінця 2025 року, за умови наявності фінансування та відповідного законодавства. 2023 року Федеральне управління цивільної авіації (FAA) видало Alef Aeronautics спеціальний сертифікат льотної придатності, що дозволяє використовувати його з обмеженою метою, таких як виставки, дослідження та розробки.

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