Дешевый французский электрокар раскупили как горячие пирожки: сколько он стоит

Этот электромобиль может стать одним из самых дешевых в Европе.

Новый компактный электрокар от французского производителя Renault превзошел все ожидания относительно уровня будущей продажи. Даже самые смелые.

Дело в том, что в чек-листе будущего Renault 5 BEV есть уже 50 тысяч предзаказов. Именно столько раз заказали электрокар всего через несколько дней после дебюта на Женевском автосалоне. Об этом пишет Electrek.

Это и неудивительно – электрокар будет стоить всего от 25 тысяч евро. Это на несколько тысяч дешевле, чем его ближайшие конкуренты. Этот электрокар на рынке Франции является первым полностью новым компактным электрокаром после выхода Zoe в 2024 году. Он уже устарел и Renault перестал его производить.

В списке ожидания 50 тысяч человек, как рассказал Фабрис Камболиво, генеральный директор бренда. Заказы откроют в мае, а первые покупатели получат свои электрокары по меньшей мере в октябре.

Электрокар Renault 5 BEV: технические характеристики

Напоминаем, что электромобиль будет иметь 3 версии электродвигателей – на 70, 90 и 110 кВт. Максимальный запас хода составляет 400 км. Также этот электрокар может тянуть прицеп массой до 500 кг, что является превосходной характеристикой машины с электрической силовой установкой. Модель будет выпущена в нескольких классических цветах кузова, а также Pop Yellow и Pop Green.

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