Увеличенный запас хода и новая версия: Hyundai представил обновленный вариант электрокроссовера (фото)

Пока эта модель доступна только на одном рынке, однако впоследствии география расширится

Южнокорейская компания Hyundai официально представила обновленную версию электрического кроссовера — Ioniq 5. Так, новый вариант этой модели получил увеличенный запас хода, а также "спортивную" версию.

Что представляет собой Hyundai Ioniq 5

По информации официального сайта производителя, теперь этот автомобиль имеет другую переднюю часть, более мощные бамперы, увеличенный спойлер и новые колесные диски с аэродинамическим дизайном. Кроме того, Hyundai Ioniq 5 теперь будет иметь более мощную батарею и увеличенный запас хода (+30 км). Также появилась новая версия N Line с более агрессивным дизайном и 20-дюймовыми дисками.

Hyundai Ioniq 5

В рамках обновления корейская компания увеличила емкость аккумулятора Hyundai Ioniq 5 от 77,4 до 84 кВт/ч. Сам автомобиль стал на 20 мм длиннее.

Что касается салона, то здесь заменен руль, а на верхней части центральной панели установили физическую кнопку для управления часто используемыми функциями. Беспроводная зарядка смартфонов перемещена в центральный подлокотник. Еще были усилены двери и задние стойки, что сделало кузов электрокара более жестким. Новый Hyundai Ioniq 5 N Line, в свою очередь, получил спортивные рули и кресла, а также особую двухцветную отделку и измененную графику виртуальной приборной панели.

Салон Hyundai Ioniq 5

Стандартный электромобиль Hyundai Ioniq 5 будет доступен в версиях мощностью от 170 до 325 лошадиных сил с задним или полным приводом. Заряженный Ioniq 5 N имеет 650-сильную установку.

Что касается рынка продаж, то пока эта модель доступна только в Южной Корее, где продажи стартуют в марте. Впоследствии его можно будет приобрести и на других рынках. В Украине актуальная версия Hyundai Ioniq 5 предлагается с батареями емкостью 58 и 77,4 кВт/ч. Цены на электромобиль стартуют от 1 770 100 грн — за 177-сильную версию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Hyundai выпустит свой первый трехрядный электровнедорожник. Этот электрокар имеет достаточно футуристических функций.