Запас ходу в понад 500 км: у продаж виходить дешевий електрокар від General Motors - яка його ціна

На зарядку цього електромобіля піде 30-35 хвилин

У Китаї офіційно презентували електрокар — Wuling Bingo Plus. Цей автомобіль створений за участю фахівців General Motors, адже американський концерн є співвласником китайського бренду разом із SAIC.

Про вихід на ринок цієї моделі повідомляє Weixin. Зазначається, що покупці отримають бюджетний китайський кросовер Wuling Bingo Plus з електричною силовою установкою потужністю 102 кінські сили. Автомобіль отримав батарейний блок ємністю 50 кВтг і запас ходу на вибір — 401 км або 510 км.

Що собою являє Wuling Bingo Plus

У довжину ця модель 4,1 метри за колісної бази 2610 мм, ширина – 1720 мм, а висота становить 1575 мм. За розмірами новинка навіть трохи компактніша, ніж Renault Duster. У нього обтічний дизайн з вираженим носом, великими краплевидними фарами і спойлером на даху. Також у списку обладнання: прозорий панорамний дах, колісні диски діаметром 17 дюймів і камери кругового огляду.

У салоні на передній панелі встановлено невеликий віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей. Сидіння обшиті алькантарою та розділені високим підлокітником. Базова комплектація включає 4 подушки безпеки, ESP, кондиціонер та парктронік.

Wuling Bingo Plus

Салон Wuling Bingo Plus

Китайський електромобіль Wuling Bingo Plus дозволяє розігнатися до 50 км/год за 3,7 с. Швидка зарядка батареї на 80% займає 30-35 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Toyota представила новий гібридний кросовер, який заряджається від Мережі. Наразі автомобілі з гібридною силовою установкою сьогодні дуже популярні. Вони допомагають економити на заправці і є більш екологічними, ніж моделі з ДВЗ.