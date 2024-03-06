Nissan выпустил новый дешевый внедорожник на автомате

Этот бензиновый внедорожник будет представлять угрозу для конкурентов.

Компания Nissan выпустила новый внедорожник, призванный стать прямым конкурентом Toyota Land Cruiser 300, только по в несколько раз более низкой цене. Новый автомобиль официально вышел на китайский автомобильный рынок.

Модель имеет большие габариты. Ее длина составляет 5 метров 13 см. Об этом пишет издание Autohome.

Nissan Pathfinder 2024: дизайн и технические характеристики

Автомобиль отличается футуристическим внешним видом, просторным салоном на 6 посадочных мест и полным приводом. Но главной особенностью является его цена. Она не превышает 30 тысяч долларов за базовую модель. Расскажем о ценниках поподробнее.

Есть 5 комплектаций авто – две семиместные, с передним приводом, а также три полноприводных на 6 или 7 мест по выбору. Если вам посчастливится быть одним из первых покупателей, то можно хорошо сэкономить, ведь базовая комплектация будет стоить не 33, а всего 29,5 тысячи долларов. Это очень неплохо для большого внедорожника. Самая доступная полноприводная версия обойдется в 32,3 тысячи долларов, а самая дорогая — в более чем 38.

В салоне есть 2 экрана на 12,3 дюйма. Есть улучшенный круиз-контроль, имеющий инновационные функции.

Что касается силовой установки, то Nissan Pathfinder 2024 предлагает только один вариант – с 2,0-литровым турбомотором на 252 лошадиные силы. Работает он в паре с автоматической коробкой передач.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в продажу выходит дешевый электрокар от General Motors. Это Wuling Bingo Plus с запасом хода до 510 км.