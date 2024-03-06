Nissan випустив новий дешевий позашляховик на автоматі

Цей бензиновий позашляховик становитиме загрозу для конкурентів

Компанія Nissan випустила новий позашляховик, покликаний стати прямим конкурентом Toyota Land Cruiser 300, тільки за у кілька разів нижчою ціною. Новий автомобіль офіційно вийшов на китайський автомобільний ринок.

Модель має великі габарити. Її довжина складає 5 метрів 13 см. Про це пише видання Autohome.

Nissan Pathfinder 2024: дизайн та технічні характеристики

Автомобіль відрізняється футуристичним зовнішнім виглядом, просторим салоном на 6 посадкових місць та повним приводом. Але найголовнішою особливістю є його ціна. Вона не перевищує 30 тисяч доларів за базову модель. Розповімо про цінники детальніше.

Є 5 комплектацій авто — дві семимісні, з переднім приводом, а також три повнопривідні на 6 або 7 місць на вибір. Якщо вам пощастить бути одним з перших покупців, то можна гарно зекономити, адже базова комплектація коштуватиме не 33, а всього 29,5 тисяч доларів. Це дуже непогано як для великого позашляховика. Найдоступніша повнопривідна версія коштуватиме 32,3 тисячі доларів, а найдорожча — понад 38.

У салоні є 2 екрани на 12,3 дюйма. Є покращений круїз-контроль, який має інноваційні функції.

Щодо силової установки, то Nissan Pathfinder 2024 пропонує лише 1 варіант — з 2,0-літровим турбомотором на 252 кінські сили. Працює він у парі з автоматичною коробкою передач.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у продаж виходить дешевий електрокар від General Motors. Це Wuling Bingo Plus з запасом ходу до 510 км.