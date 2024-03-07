Новую Ferrari Purosangue 2024 продают в Украине за почти 1 миллион долларов

Это авто, вероятно, одно из самых дорогих в Украине

Роскошные авто в Украине — не редкость, потому что на них есть спрос. Все чаще на дорогах нашей страны можно встретить новенькие Jaguar, Maybach и другие машины премиумкласса.

В частности, на днях в столице появился новый кроссовер Ferrari Purosangue 2024 года выпуска. Подходящее объявление дилера размещено на площадке по продаже авто Auto.ria. Автомобиль оценили в сумасшедшие 926 тысяч долларов.

Ferrari Purosangue 2024 года: чем особенно это авто

Первое, что сразу бросается в глаза, так это то, что автомобиль – кроссовер. Похоже, Ferrari вслед за Porsche и Lamborghini решила выпускать именно кроссоверы, ведь они более востребованы на рынке, чем компактные купе.

Purosangue – совершенно новая модель для линейки Ferrari, а также первый кроссовер итальянского производителя суперкаров. Он оснащен мощным 6-литровым двигателем V12, развивающим безумные 720 лошадиных сил. Топливный бак имеет объем 100 л.

Длина автомобиля 4973 мм, колесная база – 3018 мм. Кроссовер развивает скорость в 310 км/ч. Разгон с нуля до сотни занимает всего 3,3 секунды.

Задняя дверца авто имеет задние петли, что облегчает доступ к заднему сиденью. Также это создает двухдверный внешний вид.

Роскошные функции стандартны для Purosangue. Это функция массажа на передних сиденьях, электрохромная стеклянная крыша, и многое другое. Интересно, что у автомобиля нет центрального информационно-развлекательного дисплея. Есть только цифровая приборная панель и экран для переднего пассажира. В ней нет навигатора – в Ferrari говорят, что большинство людей используют телефоны для этого. Большинство элементов управления авто встроены в руль.

В стандартную комплектацию также входят современные функции безопасности. Это экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камеры обзора. Подробное видеообзор этого автомобиля смотрите дальше.

Ранее "Телеграф" писал, что летучий автомобиль вызвал неистовый ажиотаж. Стартап, занимающийся его разработкой, финансово поддерживается Илоном Маском.