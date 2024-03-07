Новеньку Ferrari Purosangue 2024 продають в Україні за майже 1 мільйон доларів

Це авто, ймовірно, одне з найдорожчих в Україні

Розкішні авто в Україні — не рідкість, бо на них є попит. Все частіше на дорогах нашої країни можна зустріти новенькі Jaguar, Maybach та інші машини преміумкласу.

Зокрема, днями у столиці з’явився новенький кросовер Ferrari Purosangue 2024 року випуску. Відповідне оголошення дилера розміщено на майданчику з продажу авто Auto.ria. Автомобіль оцінили в шалені 926 тисяч доларів.

Ferrari Purosangue 2024 року: чим особливе це авто

Перше, що відразу впадає в око, так це те, що автомобіль — кросовер. Схоже, Ferrari вслід за Porsche та Lamborghini вирішила випускати саме кросовери, адже вони є більш затребуваними на ринку, ніж компактні купе.

Purosangue — абсолютно нова модель для лінійки Ferrari, а також перший кросовер італійського виробника суперкарів. Він оснащений потужним 6-літровим двигуном V12, що розвиває шалені 720 кінських сил. Паливний бак має об’єм 100 л.

Довжина автомобіля 4973 мм, колісна база — 3018 мм. Кросовер розвиває швидкість у 310 км/год. Розгін з нуля до сотні займає всього 3,3 секунди.

Задні дверцята авто мають задні петлі, що полегшує доступ до заднього сидіння. Також це створює дводверний зовнішній вигляд. Розкішні функції є стандартними для Purosangue. Це функція масажу на передніх сидіннях, електрохромний скляний дах, і багато іншого. Цікаво, що автомобіль не має центрального інформаційно-розважального дисплея. Є лише цифрова панель приладів та екран для переднього пасажира. У ній немає навігатора — у Ferrari кажуть, що більшість людей використовують телефони для цього. Більшість елементів керування авто вбудовані у кермо.

У стандартну комплектацію також входять сучасні безпекові функції. Це екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, камери огляду тощо. Детальний відеоогляд цього авто дивіться далі.

Раніше "Телеграф" писав, що летючий автомобіль викликав шалений ажіотаж. Стартап, який займається його розробкою, фінансово підтримується Ілоном Маском.