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Новеньку Ferrari Purosangue 2024 продають в Україні за майже 1 мільйон доларів

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Ferrari Purosangue 2024 Новина оновлена 07 березня 2024, 10:14
Ferrari Purosangue 2024. Фото Auto ria

Це авто, ймовірно, одне з найдорожчих в Україні

Розкішні авто в Україні — не рідкість, бо на них є попит. Все частіше на дорогах нашої країни можна зустріти новенькі Jaguar, Maybach та інші машини преміумкласу.

Зокрема, днями у столиці з’явився новенький кросовер Ferrari Purosangue 2024 року випуску. Відповідне оголошення дилера розміщено на майданчику з продажу авто Auto.ria. Автомобіль оцінили в шалені 926 тисяч доларів.

Ferrari Purosangue 2024 року: чим особливе це авто

Ferrari Purosangue 2024 кросовер

Перше, що відразу впадає в око, так це те, що автомобіль — кросовер. Схоже, Ferrari вслід за Porsche та Lamborghini вирішила випускати саме кросовери, адже вони є більш затребуваними на ринку, ніж компактні купе.

Ferrari Purosangue 2024 кузов

Purosangue — абсолютно нова модель для лінійки Ferrari, а також перший кросовер італійського виробника суперкарів. Він оснащений потужним 6-літровим двигуном V12, що розвиває шалені 720 кінських сил. Паливний бак має об’єм 100 л.

Ferrari Purosangue 2024 фіолетового кольору

Довжина автомобіля 4973 мм, колісна база — 3018 мм. Кросовер розвиває швидкість у 310 км/год. Розгін з нуля до сотні займає всього 3,3 секунди.

Ferrari Purosangue 2024 багажник

Задні дверцята авто мають задні петлі, що полегшує доступ до заднього сидіння. Також це створює дводверний зовнішній вигляд. Розкішні функції є стандартними для Purosangue. Це функція масажу на передніх сидіннях, електрохромний скляний дах, і багато іншого. Цікаво, що автомобіль не має центрального інформаційно-розважального дисплея. Є лише цифрова панель приладів та екран для переднього пасажира. У ній немає навігатора — у Ferrari кажуть, що більшість людей використовують телефони для цього. Більшість елементів керування авто вбудовані у кермо.

У стандартну комплектацію також входять сучасні безпекові функції. Це екстрене гальмування, адаптивний круїз-контроль, моніторинг сліпих зон, камери огляду тощо. Детальний відеоогляд цього авто дивіться далі.

Раніше "Телеграф" писав, що летючий автомобіль викликав шалений ажіотаж. Стартап, який займається його розробкою, фінансово підтримується Ілоном Маском.

Теги:
#Ferrari #Авто #Розкішні авто