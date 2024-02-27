В Украине заметили новейший Lamborghini Urus за почти 270 тысяч долларов

Этот автомобиль стоит около 270 тысяч долларов

В Украине много роскошных, уникальных, стильных автомобилей. Это и ретро-кары, которых есть всего несколько экземпляров на весь земной шар, и супер дорогие купе или кроссоверы.

В частности, недавно в столице сфотографировали новую версию люксового кроссовера Lamborghini Urus 2023 года выпуска. Соответствующее фото было опубликовано на странице topcars_u.a.

Что известно о Lamborghini Urus Performante

Это Lamborghini Urus Performante – одна из топовых комплектаций автомобиля. Он оснащен мощным 4,0-литровым V8 Twin-Turbo двигателем, который предоставляет мощности в 666 лошадиных сил и невероятных 850 Нм крутящего момента. Максимальная скорость авто составляет 306 км/ч. Разгон до первой сотни составляет 3,3 секунды.

В 2023 году благодаря вариантам S и Performante Lamborghini удалось добиться повышения производительности на 16 лошадиных сил. Вариация Performante получила другую подвеску, чем базовая S. Она имеет стальные пружины вместо пневматических и занижена на 0,8 дюйма. Также конфигурация получила 23-дюймовые колесные диски. Вес уменьшился из-за использования панелей кузова из углеродного волокна.

Цены на Lamborghini Urus начинаются с $233 995 и достигают $268 666. Это зависит от комплектации и опций.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают тюнингованный ЗАЗ "Славуту". Она создана в духе "сталкера" и "танчиков".