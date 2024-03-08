В Украине обнаружили уникальный ретро-электрокар, созданный задолго до начала эры "зеленых" авто

А еще – в нем была интересная функция, которую сейчас производители электрокаров называют инновационной

В Украине раньше создавали уникальные автомобили, концепт-кары и даже родстеры. В частности, в Павлысском лицее имени Сухомлинского в Кировоградской области хранится компактный электрический родстер, изготовленный на рубеже 60-70-х.

Уникальный автомобиль изготовили ученики лицея. Об этом пишет издание AUTOGEEK.

В этой школе работал легендарный украинский педагог Василий Сухомлинский. Он создал здесь множество кружков для развития детей в свободное время. Именно на базе одного из них и сотворили такое автомобильное чудо.

Создание электрокара: история и результат

Машину создали, чтобы в ней можно было двигаться двум подросткам или одному взрослому человеку. Конструкция авто основана на серийных авто и мотоциклах, выпускавшихся в СССР.

Стартером служит модифицированный агрегат от "Москвича-400". Интересно, что у вышедшего более 50 лет назад родстера внедрена технология, которая сейчас считается инновационной и новой. Это единственная педаль вождения автомобиля, которая активировала механические тормоза.

Запускали авто с помощью тумблера – он мог двигаться только с одинаковой скоростью. С какой именно – не сообщают. Также нет информации о максимальной скорости электрокара.

Ранее "Телеграф" писал, о каких автомобилях мечтали все граждане в СССР. Тогда машины выглядели стильно, обладали хорошими техническими характеристиками и, самое главное, были надежными.