В Украине продают уникальный тюнингованный Жигуль: в чем особенность авто (фото)

ВАЗ 2105 даже заводится с кнопки, как современные авто

В Украине продается много оригинальных транспортных средств. В частности, недавно на продажу выставили ВАЗ 2105, прошедший тюнинг.

Как сообщается, автомобиль ранее принадлежал дедушке автора объявления. Соответствующее сообщение размещено на странице autobazar_ua1.

Интересно, что у автомобиля почти 35-летний возраст. При этом стоит автомобиль 55 тысяч долларов.

В чем уникален этот автомобиль?

Согласно информации, этот ВАЗ-2105 изготовлен в 1990 году. Он оснащен 1,5-литровым бензиновым мотором. Пробег автомобиля – 260 тысяч километров. Продают транспортное средство в Белой Церкви.

Владелец авто рассказывает о тюнинге, который сделал в этом авто. В частности, электроусилитель руля, дрифтовой выворот, LED-стопы, новые диски, зеркала, обвес, спойлер на крышке багажника и фонари. В салоне перетянули руль в кожу, установили новую аудиосистему. Автомобиль заводится с кнопки, сообщает автор объявления.

В комментариях пользователи соцсети, как обычно, разделились на 2 лагеря. Одни говорят, что в объявлении есть лишние нули. Другие считают, что автомобиль имеет неповторимый стиль. Публикуем самые интересные из них, по нашему мнению.

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