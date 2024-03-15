Полис страхования для выезда за границу на авто существенно подорожал

Также он подорожал и для других видов транспортных средств

С 15 марта существенно возросла стоимость тарифов на "Зеленую карту" для выезда за границу на автомобиле. Так, стоимость полиса страхования поднялась до 42%.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Также поднялась стоимость и для других транспортных средств, но в этом случае речь идет о 10-12%.

Сколько теперь будет стоить "Зеленая карта"

Существеннее всего подорожают долгосрочные программы для легковых авто: от 27% на 3 месяца до 42% на 1 год. Следовательно, новые цены будут следующие:

На 15 дней — 1120 грн (было 1002 грн);

На 1 месяц — 1783 грн (было 1595 грн);

На 3 месяца — 4812 грн (было 3789 грн);

На 1 год – 12 446 грн (было 8769 грн).

Отмечается, что повышение размеров страховых платежей обусловлено ростом количества наступлений страховых случаев по договорам за рубежом, увеличением количества страховых выплат и общим ростом средней страховой выплаты пострадавшим.

Добавим, что "Зеленая карта" — система страховой защиты пострадавших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их места жительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки. Согласно решению, принятому Генеральной ассамблеей Совета Бюро международной системы автострахования "Зеленая карта" в Люксембурге в мае 2004 года, Украина от 1 января 2005 года является полным членом этой системы.

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