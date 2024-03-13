Связано с новым законом о мобилизации: украинские мужчины массово идут на хитрость с регистрацией авто

Вот что придумывали!

В Украине уже несколько месяцев обсуждается усиление мобилизации и новый законопроект, призванный урегулировать процедуры призыва, отсрочки, ротации и наказаний за уклонение от службы. Одним из таких наказаний, которые якобы согласовали депутаты, было лишение водительского удостоверения. Впрочем, вчера на заседании Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке прошла правка, исключающая абсолютно все ограничения.

Однако это только предварительное голосование. Депутаты все же могут принять ограничение прав уклоняющихся, такие как лишение водительского удостоверения или ограничение распоряжения собственным имуществом. Опасаясь этого, мужчины массово переписывают свои авто на родственников-женщин, то есть жен, сестер, мам и т.д. Об этом свидетельствуют ежемесячные данные о ТС и их владельцах, опубликовавших в МВД, передает NGL.media.

Немного статистики: сколько авто подарили украинкам за прошлый год

Журналисты проанализировали, что за последние месяцы в Украине резко возрос уровень перерегистрации авто на женщин из-за договоров дарения. За прошедший год их количество возросло в 2,3 раза.

Если эта цифра вам ничего не говорит, посмотрите на ежемесячное количество перерегистраций авто. Ранее таких операций было около 2 сотен ежемесячно, однако этот показатель стал ощутимо расти с лета. И уже в первый месяц зимы их количество достигло 500, в следующем месяце было еще вдвое больше, и к концу зимы достигло 1300.

Журналисты выдвинули гипотезу о том, что эта статистика связана с инициативами нардепов. Цифры, предоставляемые в МВД, обезличены, поэтому работники издания направили информационный запрос в Главный сервисный центр МВД. Ответ полностью подтвердил догадку. Оказалось, что начиная с декабря прошлого года женщинам гораздо чаще стали дарить авто, чем мужчинам. С октября разница начала быть ощутимой — 175 подарков женщинам и 110 мужчинам, в декабре этот результат был уже вдвое больше — 361 против 114. А в январе данные уже различались в 6 раз — 875 автомобилей против 159.

Интересно, что преимущественно женщинам дарят не очень новые автомобили – им от 6 до 17 лет. Чаще это такие модели как Киа Sportage, Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Хотя часто женщинам также дарят новые автомобили, грузовые, прицепы, тракторы и так далее.

Ранее Телеграф писал, что в Украине создают электрические авто. Они практичны, компактны и недороги.