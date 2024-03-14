На украинский рынок вышли бюджетные модели Skoda: какова их цена

Они обновились, как снаружи, так и внутри

Компания Skoda вывела на рынок Украины две недорогие модели – кроссовер Kamiq и хэтчбек Scala. Эти автомобили получили существенную модернизацию, обновившись снаружи и внутри.

Подробности появились на официальном сайте чешского автопроизводителя в Украине. Так, узнать новые Skoda Kamiq и Scala можно по измененным решеткам радиатора, а также обновленным бамперам, фарам и фонарям.

По этим обновлениям Scala теперь напоминает Fabia. Что касается Kamiq, то он теперь имеет большую решетку, а полоски дневных ходовых огней ему сделали тоньше. Также поменялась форма блоков главного света и был поставлен новый бампер с декором.

Кроме того, предложены новые цвета кузова и отделочные материалы. Покупатели смогут выбрать колесные диски измененного дизайна диаметром 16, 17 и 18 дюймов.

Skoda Scala

Что есть в салоне Skoda Kamiq и Skoda Scala

Хэтчбек Skoda Scala и кроссовер Skoda Kamiq получили виртуальный щиток приборов и 8,25-дюймовый центральный тачскрин (9,2-дюймовый экран – опция). Базовая комплектация Essence также включает в себя автоматические светодиодные фары, кондиционер, круиз-контроль, ESP и 4 подушки безопасности. Также в салоне установлен новый двухспицевой руль. Версия Selection добавляет 16-дюймовые литые диски, запуск двигателя с кнопки, климат-контроль, парктроник и подогрев сидений.

Салон Skoda Kamiq

Что касается моторной гаммы, то предложены двигатели объемом 1,0 л (115 л.с.) и 1,5 л (150 л.с.). Двигатели совмещаются с 7-ступенчатой DSG. Стоимость Skoda Scala – от 872 350 грн, а цена Skoda Kamiq – от 920 091 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что новый бюджетный кроссовер Skoda впервые показали на фото. Планируется, что в продажу эта модель поступит в начале 2025 года.