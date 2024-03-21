Украинцы гораздо больше стали покупать дизельные авто: названы топ-5 моделей

Спрос в этом сегменте увеличился на 71%

Рынок дизельных автомобилей в Украине значительно вырос. Так, в течение февраля 2024 украинцы приобрели 1,3 тысячи машин на "дизеле".

Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, доля "дизелей" на февральском рынке новых легковых автомобилей увеличилась с 21% в 2023 году до 24% в 2024-м.

Какие модели являются самыми популярными

Что касается лидеров этого сегмента, то первое место принадлежит Renault Duster. Этот автомобиль приобрели в количестве 457 единиц.

Вторую позицию в этом рейтинге занимает пикап Toyota Hilux (112 экземпляров). Третья ступенька в активе Volkswagen Touareg – 66 единиц. Четвертое место за Toyota Land Cruiser Prado – 65. Замыкает пятерку лидеров Skoda Kodiaq – 63.

Renault Duster продается в Украине в двух комплектациях — Life и Zen. Модель доступна с бензиновыми и дизельными двигателями. В первом случае объем составляет 1,6л. и 115 лошадиных сил, а во втором – 1,5 л и 110 л.с. Относительно стоимости, то она начинается от 646 200 грн.

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