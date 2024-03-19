Какие бензиновые авто чаще всего покупают украинцы: топ-10 моделей

Спрос в этом сегменте вырос на четверть

Украинский рынок бензиновых автомобилей продолжает расширяться. Так, украинцы в феврале покупали машины, оборудованные бензиновыми ДВС, на 25% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщает "Укравтопром", в прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тысячи автомобилей на бензине. Отмечается, что этот сегмент охватил 46% всего февральского рынка новых легковушек. Впрочем, их рыночная доля относительно февраля 2023 уменьшилась на 7 процентных пунктов.

Какие бензиновые авто чаще всего покупают украинцы

Лидером этого сегмента по итогам февраля 2024 года стал Toyota RAV4. Он был приобретен в количестве 180 единиц.

Далее список выглядит так. Отметим, что большинство авто в этом списке являются кроссоверы.

Peugeot 301 — 175 ед.;

Skoda Scala — 152;

Mazda CX5 — 145;

Renault Duster — 141;

KIA Sportage — 129;

Suzuki SX4 — 86;

Skoda Octavia — 85;

Suzuki Vitara — 78;

Hyundai Tucson — 65.

Что касается Totota RAV4, то он доступен в пяти комплектациях — Live, Active, Active+, Lounge и Premium. Все они как раз на бензине, а их цена начинается от 1 068 340 грн. Что касается технической составляющей, то они имеют 173 лошадиные силы, механическую коробку передач или вариатор, а привод предложен передний или полный.

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