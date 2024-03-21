Українці значно більше стали купувати дизельні авто: названо топ-5 моделей

Попит у цьому сегменті збільшився на 71%

Ринок дизельних автомобілів в Україні істотно зріс. Так, протягом лютого 2024 року українці придбали 1,3 тисячі машин на "дизелі".

Про це повідомляє "Укравтопром". Зазначається, частка "дизелів" на лютневому ринку нових легковиків збільшилась від 21% 2023 року до 24% 2024-го.

Які моделі є найпопулярнішими

Щодо лідерів цього сегменту, то перше місце належить Renault Duster. Цю автівку придбали в кількості 457 одиниць.

Другу позицію в цьому рейтингу посідає пікап Toyota Hilux (112 екземплярів). Третя сходинка в активі Volkswagen Touareg — 66 одиниць. Четверте місце за Toyota Land Cruiser Prado — 65. Замикає п'ятірку лідерів Skoda Kodiaq — 63.

Додамо, Renault Duster продається в Україні в двох комплектаціях — Life та Zen. Модель доступна з бензиновими та дизельними двигунами. В першому випадку об'єм становить 1,6 л. та 115 кінських сил, а в другому — 1,5 л та 110 к.с. Щодо вартості, то вона починається від 646 200 грн.

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