В Украину привезли настоящий эксклюзив – роскошный рестомод Porsche за 650 тысяч долларов

Компания приняла только 70 предзаказов в мире

В Украине на днях появился настоящий эксклюзив. Это экстремально дорогостоящий автомобиль Porsche 911 Turbo в версии рестомода. Ее создала американская компания Singer Vehicle Design.

Интересно, что это не просто тюнингованное авто, а серийное. Соответствующие фото опубликовали в ТопЖире. Как сообщается, автомобиль находится в Киеве.

Что известно о Porsche 911 Turbo от Singer

Эта модель авто создана по мотивам классической серии 964. Компания Singer, основанная в 2009 году, специализируется на реставрации и модернизации классических моделей Porsche. Новый автомобиль был анонсирован в феврале этого года и представлен непосредственно перед "Фестивалем скорости" в Гудвуде в Великобритании.

Первый агрегат этого автомобиля может похвастаться мощным 517 лошадиными силами (380 кВт) шестицилиндровым двигателем с рабочим объемом 3,8 литра и двумя турбокомпрессорами. Покупатели имеют возможность выбирать из разных уровней мощности двигателя в диапазоне от 455 до 517 лошадиных сил. Кроме того, клиенты могут выбрать конфигурацию с задним или полным приводом, а также автоматическую или ручную коробку.

Кузов автомобиля полностью изготовлен из углеродного волокна, что обеспечивает пониженный вес. Он имеет характерный широкий спойлер сзади и воздухозаборники в задних крыльях для улучшенной эффективности интеркулера. Автомобиль оснащен эффективной тормозной системой ABS и контролем тяги.

Внутри автомобиль может похвастаться классическими цифровыми датчиками и кнопками на приборной панели. Интерьер украшен углеволокном, кожей и тканью с принтом "гусиная лапка". Центральная консоль содержит крепеж для смартфона с возможностью беспроводной зарядки. Стоимость такого авто, по данным ТопЖир, составляет не менее 650 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что на продажу выставили один из самых первых легковых автомобилей Honda. Это кабриолет с мягкой крышей.