Представлена новая версия самого популярного среди украинцев кроссовера: какова его цена

Пока показана только "базовая" версия с передним приводом

Компания Dacia, входящая в группу Renault, представила новую версию кроссовера Duster. Сразу отметим, что в Украине эта модель продается именно, как Renault Duster.

О выходе обновленного кроссовера говорится на официальном сайте автопроизводителя. Так, показана самая дешевая комплектация этого автомобиля под названием Essential.

Чем примечателен бюджетный Dacia Duster

Новая версия кроссовера Dacia Duster Essential, уже доступная для приобретения в Европейском союзе, отличается более простым внешним видом, но получила важные опции для комфортного и безопасного вождения. Эта модель оснащена стандартными 16-дюймовыми стальными дисками и неокрашенными дверными ручками. Dacia Duster выполнена в белом цвете.

Dacia Duster 2024

Что касается салона, то он тканен и в нем отсутствует медиасистема. Вместо медиасистемы используется смартфон водителя или пассажира, подключаемый через Bluetooth. Есть один USB-разъем и 4 динамика. Бортовой компьютер и данные датчиков давления в шинах отображаются на 3,5-дюймовом экране между аналоговыми приборами. В тоже время, есть:

Подушки и шторки безопасности

Система стабилизации

Помощь при касании в подъем

Система экстренного торможения с распознаванием пешеходов

Ассистенты распознавания знаков и контроля полосы

Задние парктроники

Датчик света

Круиз-контроль

Кондиционер

Электрозеркала

Рейлинги на крыше

Светодиодные ДХО

Салон Dacia Duster

Базовая версия Duster имеет передний привод, 1,0-литровый трехцилиндровый турбомотор на 100 литров (160 Нм), работающий на бензине и пропане. 6-ступенчатая механическая коробка. Приятным бонусом являются два топливных бака по 50 литров, которые обеспечивает запас хода до 1250 км при среднем расходе 8 л/100 км. Также доступна опция заводского ГБО для большей экономии топлива. Базовая комплектация Dacia Duster Essential предлагается по цене от 19 290 евро (850 000 грн).

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что именно Renault Duster стал самым популярным легковым автомобилем среди украинцев по итогам февраля 2024 года. Спрос в этом сегменте вырос более чем на 50%.