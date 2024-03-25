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В Украине выросли цены на автогаз: сколько теперь стоит им заправить авто

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Цена автогаз снова выросла
Цена автогаз снова выросла. Фото Открытые источники

Стоимость голубого топлива продолжит подниматься и дальше, говорят эксперты

Украинские АЗС в период с 18 по 25 марта изменили цены автогаза. Так, большинство сетей скорректировали стоимость голубого топлива в сторону удорожания.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы "А-95". Отмечается, что цена сжиженного газа на стелах АЗК выросла на 0,21 грн/л – до 28,11 грн/л.

Какие цены на автогаз в Украине

В конце недели крупные топливные сети – ОККО и WOG – увеличили стоимость газа на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л и 29,48 грн/л. Аналогичный маневр совершила на выходных и сеть SOCAR.

Также на 0,50 грн/л подорожал ресурс в "Авантаже 7", до 26,45 грн/л. Меньшими темпами стоимость росла у других операторов. Динамика цен на розничном рынке обусловлена увеличением стоимости газа на аукционе и высоким валютным курсом.

Толчком к увеличению стоимости ресурса на потолке является уменьшение спреда между закупочной и розничной ценами на газ. По словам представителей топливных компаний, в ближайшее время следует ожидать дальнейшего роста цен на автогаз как в премиальных сетях, так и дискаунтеров.

Сообщается, что газ может добавить 0,30-0,50 грн/л или больше в зависимости от конкурентной среды и себестоимости ресурса. Часть опрошенных операторов считает, что цены удержатся в рамках 30 грн/л, другие прогнозируют рост выше. Вашему вниманию стоимость автогаза на украинских АЗС по состоянию на 25 марта 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что водителям назвали основные признаки некачественного топлива. Существует несколько составляющих, которые помогут распознать устаревший бензин.

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