В Україні зросли ціни на автогаз: скільки тепер коштує ним заправити авто

Вартість блакитного пального продовжить підійматися й надалі, кажуть експерти

Українські АЗС у період від 18 до 25 березня змінили ціни автогазу. Так, більшість мереж скорегували вартість блакитного пального у бік подорожчання.

Про це свідчать дані Консалтингової групи "А-95". Зазначається, що ціна скрапленого газу на стелах АЗК зросла на 0,21 грн/л — до 28,11 грн/л.

Які ціни на автогаз в Україні

Наприкінці тижня великі паливні мережі — ОККО і WOG — збільшили вартість газу на 0,50 грн/л, до 29,49 грн/л і 29,48 грн/л. Аналогічний маневр здійснила на вихідних і мережа SOCAR.

Також на 0,50 грн/л здорожчав ресурс в "Авантаж 7", до 26,45 грн/л. Меншими темпами вартість зростала в інших операторів. Динаміку цін на роздрібному ринку обумовлено збільшенням вартості газу на аукціоні й високим валютним курсом.

Поштовхом до збільшення вартості ресурсу на стелі є зменшення спреду між закупівельною й роздрібною цінами на газ. Зі слів представників паливних компаній, найближчим часом слід очікувати подальшого зростання цін на автогаз як у преміальних мережах, так і у дискаунтерів.

Повідомляється, що газ може додати 0,30-0,50 грн/л або й більше залежно від конкурентного середовища і собівартості ресурсу. Частина опитаних операторів вважає, що ціни втримаються у рамках 30 грн/л, інші прогнозують зростання вище. До вашої уваги вартість автогазу на українських АЗС станом на 25 березня 2024 року.

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