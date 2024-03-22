Без паники: какой будет стоимость бензина в ближайшую неделю

Будет ли бензин по 60, рассказал эксперт рынка топлива Сергей Куюн.

За последнюю неделю-полторы украинские АЗС подняли цены на бензин и дизель сразу на 2 гривны. В частности, такая ситуация наблюдается во многих сетях АЗС — от крупнейших до региональных.

Почему так происходит и что будет дальше с ценами на бензин, рассказал директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. По его словам, существенных колебаний в дальнейшем не последует.

"Действительно, на прошлой неделе произошли заметные изменения и корректировка цен. В крупных сетях цены выросли на 2 гривны, в других — на полтора гривны", — говорит Сергей Куюн.

Эксперт топливного рынка отмечает, что этот процесс продолжается на самом деле уже больше месяца — именно с тех пор, как выросла цена на нефть в мире. С начала года цена на нефть выросла с 77 до 86 долларов за баррель, а это около 10%.

Сначала отреагировали маленькие сети АЗС, а большие, такие как OKKO и WOG, например, еще могли удерживать цену, ведь у них были запасы топлива, купленные еще до момента подорожания. Мы ожидали, что запасы истекут к концу февраля, но спрос был низким, поэтому их хватило почти до конца марта.

Но запасы все равно иссякли, и пришло время для синхронизации цен с внешним рынком. Потому, как считает Сергей Куюн, глобального роста цен на топливо в Украине не будет.

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