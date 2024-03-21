Названы четыре причины подорожания топлива в Украине. Но это еще не конец

Автомобиль для украинцев обходится все дороже

Автомобильное топливо в Украине подорожало еще раз. Подорожание на 1-2 гривны наблюдалось на множестве популярных заправок вроде ОККО, WOG, UPG, AMIC, Socar и других.

Как рассказали эксперты в комментариии "Бизнес-Телеграфу", подобное подорожание также может привести к цепной реакции и подорожанию других товаров и услуг. При этом они отметили, что причин повышения стоимости есть сразу несколько.

Одной из причин является то, что цены на нефть ползут вверх по всему миру, а фьючерсы марки Brent уже достигли 86,9 долларов за баррель, что является рекордом с октября прошлого года. Такая ситуация связана с тем, что спрос на нефть в мире растет, а предложение остается прежним.

К примеру, Китай наращивает промышленное производство и нуждается в большем количестве нефтепродуктов, но в то же время Саудовская Аравия согласиласть ограничить добычу в рамках соглашения ОПЕК.

Также на глобальную стоимость также влияют атаки на российские НПЗ, из-за которых из переработки было "выбито" от 80 до 120 тонн топлива в сутки.

Есть еще две причины, затрагивающие исключительно украинский рынок — увеличение тарифов на перевозку топлива из-за сложной ситуации на границах, а также высокий курс доллара, который 20 марта поднялся выше 39 гривен.

Поэтому украинцам стоит ожидать, что вскоре цена на автомобильное топливо поднимется на 1-2 гривны, а тем временем на некоторых заправках на табло можно увидеть значения, близкие к психологической отметке в 60 гривен.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Бензин по 60? Когда остановится рост цен на топливо

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине недельные объемы импорта автомобильного топлива упали до 20-месячного минимума. Все из-за блокады границы польскими фермерами.